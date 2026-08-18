“춤추다 눈물까지” 제니, 마이크 고장→노출 조작 영상까지...갑론을박 페스티벌

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 제니가 일본 무대에서 마이크 고장과 의상 문제를 연달아 겪고도 끝까지 무대를 지킨 뒤 눈물을 보였다. 첫날 공연 이후에는 신체 일부가 노출됐다는 영상까지 확산됐으나 AI 조작 가능성이 제기돼 진위는 확인되지 않은 상황. 제니는 우여곡절 끝에 페스티벌 일정을 마친 뒤,블랙핑크 데뷔 10주년 행사로 실망한 팬들에게 마지막으로 고개를 숙였다.

Advertisement

제니는 지난 16일 일본 오사카에서 열린 '서머 소닉 2026' 무대에 올라 솔로곡들을 선보였다. 몸매가 고스란히 드러나는 짧은 상·하의와 과감한 스타일링으로 등장한 제니는 격렬한 안무와 여유로운 무대 매너를 선보이며 현지 관객들의 호응을 끌어냈다.

앞서 제니는 유럽과 미국에서 열린 페스티벌에서도 브라톱과 한 뼘 길이의 치마, 속옷 밴드를 드러낸 로우라이즈·새깅 스타일 등을 연이어 선보였다. 공연 도중 신체 일부가 아슬아슬하게 드러난 장면들이 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 확산되면서 의상 수위를 둘러싼 논쟁이 불붙었다. 일부 누리꾼들은 "노래와 퍼포먼스보다 노출이 먼저 보인다", "격렬하게 춤추는 무대에는 적절하지 않은 의상 같다"며 아쉬움을 드러냈다. 다만 "해외 페스티벌 무대에서는 자연스러운 스타일", "솔로 아티스트 제니가 추구하는 콘셉트와 자기표현을 존중해야 한다"는 반론도 이어졌다.

소속사 OA엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 무대 사진을 공개하며 "서머 소닉 오사카에서 잊을 수 없는 밤을 보내며 페스티벌 여정을 마무리했다"고 소회를 전했다.

Advertisement

올여름 제니는 덴마크 '로스킬데 페스티벌'을 시작으로 폴란드 '오프너 페스티벌', 스페인 '매드 쿨 페스티벌', 미국 '롤라팔루자 시카고'와 일본 '서머 소닉' 무대까지 연이어 소화했다. 특히 롤라팔루자에서는 한국 여성 솔로 가수 최초로 헤드라이너를 맡으며 글로벌 솔로 아티스트로서 달라진 위상을 확인시켰다.

Advertisement

의상을 둘러싼 호불호와는 별개로 유럽과 미국, 일본의 대형 페스티벌을 연달아 완주했다는 점에서는 제니의 글로벌 영향력을 다시 한번 보여줬다는 평가가 나온다.

한편 제니는 페스티벌 일정을 모두 끝낸 뒤 블랙핑크 데뷔 10주년 행사를 둘러싼 팬들의 실망에 마지막으로 고개를 숙였다.

Advertisement

앞서 지수와 로제, 리사도 차례로 입장을 내놓은 바 있다. 지수는 행사 과정에서 팬들과 원활하게 소통하지 못한 점에 미안함을 전했고 로제 역시 기대했던 10주년을 충분히 기념하지 못해 속상하다며 팬들에게 사과했다. 리사도 오랫동안 기다린 팬들에게 더 좋은 추억을 안겨주지 못했다며 고개를 숙였다.

Advertisement

제니는 지난 17일 팬 커뮤니티 위버스에 "10주년에 관해 많은 생각을 했다"며 "블링크와 제대로 이야기하고 내 마음을 나눌 기회를 갖지 못한 것이 솔직히 많이 속상했다"고 장문의 글을 올렸다.

입장이 늦어진 이유에 대해서는 "예정돼 있던 마지막 페스티벌을 마칠 때까지 기다리고 싶었다"며 "그래야 조금 더 정리된 마음으로 돌아와 이야기할 수 있을 것 같았다"고 설명했다. 이어 "지난 10년 동안 여러분 덕분에 내 인생에서 가장 특별한 순간들을 경험했다"며 "여러분의 사랑은 모든 순간 우리와 함께했고 우리가 성장하고 더 큰 미래를 꿈꾸게 해줬다"고 팬들에게 감사한 마음을 전했다. 그러면서 "10주년은 모두가 함께 축하하며 행복해야 할 순간이었는데 오히려 일부 팬들을 실망하게 해 미안하다"며 "이에 대해 내가 드릴 수 있는 변명은 없다"고 사과했다. 제니는 "그 순간 더 좋은 모습을 보여드리지 못해 미안하다"고 거듭 고개를 숙였다.

이와 관련 블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년을 맞아 서울에서 팬 이벤트를 진행했다. 네 멤버가 완전체로 참석했지만 초청 인원이 40명에 그치고 라이브 방송도 짧게 진행되면서 일부 팬들 사이에서는 "10주년의 상징성에 비해 준비가 부족했다"는 불만이 제기됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com