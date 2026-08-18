[공식] "과학과 영화의 시선으로"…크리에이터 궤도→저널리스트 장성란, '오디세이' 스페셜 GV 개최

사진 제공=유니버설 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '오디세이'가 과학 커뮤니케이터 궤도와 장성란 영화 저널리스트가 함께하는 스페셜 GV를 개최해 열기를 더한다.

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오는 8월 21일 메가박스 코엑스에서 열리는 이번 GV에서는 과학과 영화, 두 가지 시선으로 '오디세이'를 깊이 있게 들여다보는 시간이 마련된다. '오디세이' 내한 당시 크리스토퍼 놀란 감독과 직접 인터뷰를 진행했던 궤도는 당시의 생생한 비하인드 스토리는 물론, 과학 커뮤니케이터만의 시선으로 작품 속 흥미로운 이야기를 풀어낼 예정이다.

여기에 장성란 영화 저널리스트가 원작을 스크린으로 옮긴 각색의 방향부터 캐릭터와 볼거리까지 다채롭게 짚어내며, 영화를 한층 더 깊이 있게 즐길 수 있는 풍성한 이야기를 전할 예정이다. 과학과 영화의 관점이 어우러져 '오디세이'를 새롭게 발견하는 시간이 될 이번 스페셜 GV는 메가박스 홈페이지와 애플리케이션을 통해 예매 오픈 예정이다.

한편 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 배우 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고, '인터스텔라', '덩케르크', '테넷', '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com