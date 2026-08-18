"젓가락 빨지마" 라미란, 식습관 지적 인정 "너무 추접스럽더라" ('김숙TV')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 라미란이 식습관 지적을 쿨하게 인정했다.

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17일 유튜브 채널 '김숙TV'에서는 '제주 별 5점짜리 맛집 투어하고 별 보러 가자(ft. 라미란)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김숙은 팬에게 천체망원경을 선물 받고 별을 보러 제주도로 향했다. 김숙의 제주 여행 메이트는 절친인 배우 라미란. 두 사람은 카페에서 케이크를 먹으며 본격적인 먹방을 펼쳤다. 이 가운데 김숙은 "젓가락 빨지 마라. 땡땡이들(구독자 명)이 뭐라 하더라. 너 젓가락 빤다고"라고 구독자들이 라미란에게 식습관을 지적했던 걸 언급했다. 이에 라미란은 "너무 추접스럽더라"라고 쿨하게 인정했다.

카페에서 케이크를 먹으며 이야기를 하는 동안 라미란을 알아본 팬들이 계속 찾아와 사진 요청을 했다. 하지만 아무도 김숙에게는 사진 요청을 하지 않았고, 김숙은 씁쓸하게 음료를 마셨다. 대화를 하다 발음이 꼬이자 김숙은 "사람들이 못 알아봐서 위축돼서 그런 것도 있다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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이어 두 사람은 흑돼지 오마카세를 먹으러 갔다. 식사 중 라미란은 습관적으로 또 젓가락을 빨았고, 김숙은 "너 이거 하지 말라고. 애들이 많이 실망했다"고 지적했다. 이에 라미란은 "왜 이렇게 나 무안을 주냐"고 민망해했다. 그럼에도 김숙은 "이거 하지 말라고"라고 거듭 지적했고 라미란은 "그거 안 했다. 그냥 옆에 묻은 거 살짝 뗀 것"이라 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com