'심진화♥' 김원효, 혼전순결 지키다 폭발...식탁유리 박살낸 뜨거운 신혼

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 김원효가 아내 심진화와 연애 시절 혼전순결을 지켰다며 결혼 후 뜨거웠던 신혼 생활을 공개했다.

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17일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 22기 개그맨 송준근, 박영진, 김원효, 양상국이 출연해 입담을 펼쳤다.

이날 김원효와 심진화의 연애 시절 이야기가 나오자 박영진은 두 사람이 과거 을왕리에서 데이트했던 일화를 꺼냈다.

김원효는 "저는 원래 그렇게 만난다. 와이프와 을왕리에 갔을 때도 진짜 조개구이가 먹고 싶어서 간 거였다. 을왕리를 한 번도 안 가봐서 너무 가고 싶었다"고 당시를 떠올렸다.

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하지만 심진화 입장에서는 김원효의 의도를 의심할 만한 상황이었다고. 김원효는 "와이프가 나를 계속 이상한 사람으로 봤다. '왜 이렇게 멀리까지 데리고 가지?' 싶었던 거다. 가는 길에 모텔도 계속 보였다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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그럼에도 김원효는 조개구이만 먹고 돌아왔다고 강조했다. 그는 "나는 진짜 조개구이 먹고 대리운전을 불러서 손도 안 잡고 온전히 돌아왔다"고 말했다.

이를 들은 신동엽이 "진화가 좀 서운해했겠는데"라고 농담하자 김원효는 "그때 나의 진면목을 알고 허락을 한 거다"고 받아쳤고, 출연진은 "아니면 '뭐가 문제가 있나'라고 생각했을 수도 있다"고 장난을 쳤다.

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이후 화제는 자연스럽게 두 사람의 신혼 시절로 넘어갔다. 박영진은 과거 심진화가 방송에서 털어놓은 신혼 에피소드를 언급하며 "강화유리가 깨졌다고 하더라"고 말했다.

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김원효는 당시 상황에 대해 "신혼 때였다"며 깨진 강화유리가 식탁 위에 있던 것이었다고 설명했다. 출연진은 "강화유리가 깨졌으면 강화유리가 아닌 것 아니냐", "불량품 아니냐"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

특히 박영진은 신혼 당시 김원효의 넘치는 애정 때문에 심진화가 남편의 귀가를 알리는 주차 신호만 떠도 긴장했다는 이야기를 전했다.

이에 김원효는 오히려 연애 시절에는 '혼전순결'을 지켰다고 밝혀 눈길을 끌었다. 김원효는 "그 대신 나는 연애할 때 아무것도 안 했다. 순정을 지키다가 결혼하고 나서 폭발이 된 것"이라고 솔직하게 털어놨다.

한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼했다. 두 사람은 각종 방송과 유튜브 등을 통해 유쾌한 결혼 생활을 공개하며 연예계 대표 개그맨 부부로 사랑받고 있다.

olzllovely@sportschosun.com