"'홈커밍'·'노 웨이 홈' 넘었다"…757만 돌파 '스파이더맨4', 스페셜 레터 포스터 공개

사진 제공=소니 픽쳐스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 '스파이더맨: 홈커밍'과 '스파이더맨: 노 웨이 홈'의 흥행 기록을 뛰어넘으며 '톰스파' 시리즈 최고 흥행작인 '스파이더맨: 파 프롬 홈'까지 넘보며 거침없는 흥행 질주를 이어가고 있다.

Advertisement

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 3주차에도 뜨거운 흥행 열기를 이어가며 주말 및 연휴 4일간 약 102만 명의 관객을 동원했다. 올해 최단 기간 700만 관객 돌파에 이어 오늘(18일) 757만 관객을 넘어섰다. 이로써 725만 관객을 동원한 '스파이더맨: 홈커밍'과 755만 관객을 동원한 '스파이더맨: 노 웨이 홈'의 기록을 개봉 단 21일 만에 뛰어넘으며 압도적인 흥행 저력을 과시하고 있다.

특히 '톰스파' 3부작은 모두 700만 명 이상의 관객을 동원하며 흥행 불패 프랜차이즈의 저력을 입증한 가운데, '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 역시 그 흥행 계보를 이어가고 있어 더욱 주목받고 있다. 이는 스파이더맨을 향한 대한민국 관객들의 뜨거운 사랑을 다시 한번 확인케 한다. 여기에 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '톰스파' 시리즈 최고 흥행작인 '스파이더맨: 파 프롬 홈'(802만 관객)의 기록까지 바짝 추격하고 있어, 이번 작품이 새롭게 써 내려갈 흥행 기록에 모두의 관심이 집중되고 있다.

이 같은 흥행을 기념하여 공개한 '스페셜 레터 포스터'는 스파이더맨과 뉴욕 도심, 그 아래로 조각난 편지들이 흩뿌려지는 모습이 담겨 여운을 남긴다. 이는 주변인들에게 잊혀지게 된 이후, 피터 파커의 삶 대신 오로지 스파이더맨으로서의 삶을 살아가는 그의 외로움과 동시에 책임감을 실감할 수 있어 울림을 선사한다.

Advertisement

한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com