유아인, 마약 혐의 3년 만에 복귀..'뱀피르' 대본 리딩 현장 참석

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 유아인이 마약 투약 혐의로 활동 중단한 지 3년 만에 복귀한다.

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18일 배급사 NEW에 따르면 영화 '뱀피르'는 캐스팅 라인업을 완성하고 8월 본격적인 촬영에 돌입한다.

'뱀피르'는 신원미상의 청부업자가 성직자의 의뢰를 받고 정체불명의 이교도 집단을 추격하며 벌어지는 사건을 그린 미스터리 오컬트 영화. '파묘', '사바하', '검은 사제들' 등 매 작품마다 독보적인 스토리텔링과 견고한 연출력을 선보여 온 장재현 감독은 '뱀피르'를 통해 또 한 번 고유의 세계관을 확장할 예정이다.

최근 진행된 대본 리딩 현장에는 장재현 감독을 비롯해 유아인, 이성민, 이준혁, 도이, 윤경호, 최현욱 등 '뱀피르'를 이끌어갈 주역들이 참석했다. 첫 호흡부터 팽팽하게 맞물린 관계성을 밀도 있게 표현하며 현장의 몰입도를 높였다.

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먼저, 유아인은 이교도 집단을 쫓는 청부업자 역을 맡았다. 어떤 상황에서도 동요하지 않는 대범한 인물이지만 정체불명의 존재들을 마주하며 점차 변화해 가는 과정을 섬세하게 그려낼 예정이다. 이성민은 자신의 신념을 위해 금기를 깬 성직자로 분한다. 탄탄한 내공 바탕으로 책임감과 죄책감 사이에서 고뇌하는 인물을 깊이 있게 전달하며 극의 중심을 잡는다.

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이준혁은 영생을 열망하는 이교도로 분해 파격적인 변신을 선보인다. 미스터리한 인물을 날 선 아우라로 완성해 스크린을 압도할 것으로 기대를 모은다. 베일에 싸인 소녀 역은 신예 도이가 낙점됐다. 치열한 오디션을 뚫고 발탁된 만큼, 신선한 에너지를 발산하며 존재감을 각인시킬 예정이다. 이교도와 동행하게 된 밀수 브로커 역은 윤경호가 맡았다. 윤경호는 특유의 현실감 넘치는 연기로 극의 생동감을 더할 것이다. 마지막으로 최현욱이 의문의 목적을 가지고 있는 미군 소위 역으로 합류한다. 미세한 감정까지 세밀하게 표현하는 입체적인 연기로 극에 팽팽한 긴장감을 더할 것으로 기대를 모은다. 이처럼 강렬한 개성을 지닌 배우들이 보여줄 시너지는 '뱀피르'만의 폭발적인 앙상블을 완성할 전망이다.

주요 캐스팅을 확정 짓고 본격적인 촬영 준비에 돌입한 장재현 감독의 신작 '뱀피르'는 2028년 극장 개봉 예정이다.