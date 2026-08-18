日 로열 전범 후손이 MV 여주라니…혁오, '역사 의식 논란'[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 혁오가 역사 의식 논란에 휘말렸다.

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혁오는 18일 새 싱글 '갓스피드!'를 발표한다. '갓 스피드!'는 EP '사랑으로' 이후 6년 만에 선보이는 신곡으로, 반복되는 일상과 그 안에서 쌓여가는 무기력을 솔직 담백하게 풀어냈다.

음원 공개 하루 전 미리 공개된 뮤직비디오에는 일본 배우 안도 사쿠라가 여주인공으로 출연했다.

혁오 측은 "영화 '어느 가족' '괴물' '백엔의 사랑' 등 다수의 작품으로 국내외에서 독보적인 연기 스펙트??을 인정받은 일본 대표 배우 안도 사쿠라가 출연해 한층 깊이 있는 몰입감을 더했다", "어린 시절과 현재를 교차하며 마라톤을 달리고 지하철에 몸을 싣는 등 하루를 살아가는 안도 사쿠라의 모습을 통해 반복과 정체의 시간을 지나는 순간을 영화적으로 담아냈다"고 홍보했다. 또 팬들이 '혁오가 삶을 얼마나 사랑하는지 알 수 있다' '매일을 치열하게 살아내는 우리에게 준 선물 같은 노래'라는 등 기대를 저버리지 않는 음악과 영상미에 감탄하며 뮤직비디오에 깊은 공감을 보냈다고도 했다.

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그러나 안도 사쿠라는 '로열 전범 후손'이다.

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안도 사쿠라는 일제 강점기 시절 제29대 내각 총리대신이었던 이누카이 쓰요시의 외증손녀다. 이누카이 쓰요시는 1896년 4월 간행된 '일본인' 제19회에 '어떻게 조선을 개화시킬까'라는 제목의 글을 기고했다. 이 글의 요지는 '고상한 일본인을 위해 호강한 정신은 없지만 튼튼한 몸을 갖춘, 우매한 한국인이 노동해야 한다'는 것이다. 제국주의 사상을 고스란히 볼 수 있는 대목이다. 그의 아들인 이누카이 다케루 또한 법무대신 출신이다. 한마디로 '로열 전범 패밀리'라는 것이다.

물론 안도 사쿠라는 수많은 영화에 출연하며 연기력을 인정받은 배우임은 분명하다. 그러나 굳이 광복절 3일 후 발표하는 앨범에 전범 패밀리를 뮤직비디오 여주인공으로 기용했어야 하는지에 대한 의견이 분분하다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com