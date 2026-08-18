[공식] '타짜' 시리즈 최종 이야기 '타짜4' 추석 연휴 정조준..9월 23일 개봉 확정

사진=CJ ENM

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[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4', 최국희 감독, 싸이더스 제작)가 마지막 시리즈까지 '추석엔 타짜'라는 공식을 이어간다.

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'타짜4'가 내달 23일 개봉을 확정하고 추석 극장가에 출사표를 던졌다. 허영만 원작 만화를 영화화한 '타짜' 시리즈가 20주년을 맞아 선보이는 마지막 편이다. 영화화가 확정된 뒤 최국희 감독을 만난 자리에서 허영만 작가는 '타짜4'를 자신의 시리즈 가운데 가장 좋아하는 이야기로 꼽았다.

최국희 감독은 "이렇게 좋은 만화가 왜 제작이 안 되고 있지라고 반문하셨던 게 기억에 남는다"며 "그래서 더 잘 만들어야겠다는 생각을 했다"고 그날을 돌아봤다. 시리즈의 마지막 편을 맡은 부담을 책임감으로 바꿔준 것이 바로 작가와의 만남이었다.

사진=주식회사 허영만

'타짜4'는 앞선 세 편들과 달리 두 친구의 관계를 깊이 파고드는 작품. 이중 부제 '벨제붑의 노래'는 원작 만화에서 그대로 가져온 것이다. 지난 52년간 다양한 작품을 선보여왔던 국민적 인기의 허영만 작가가 선보이는 만화 중 팬층이 가장 탄탄한 작품이 바로 '벨제붑의 노래' 편.

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중세 유럽의 종교인들은 카드를 악마의 도구로 여겼고 하트는 욕망, 다이아몬드는 탐욕, 클로버는 폭력을 뜻한다고 봤다. 죽음을 상징하는 스페이드 13장에는 저마다 악마의 이름이 붙었는데 스페이드 A가 지옥으로 떨어진 추락한 천사 루시퍼 그리고 스페이드 2가 지옥의 기존 지배자 벨제붑이다. 모든 것을 걸고 승부를 벌인 두 악마 가운데 패한 벨제붑은 똥파리로 전락했다.

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노재원은 "두 악마가 서로의 모든 것을 걸고 도박을 했고 진 벨제붑이 똥파리로 변했다는 이야기를 박태영(노재원)이 들려주며 영화가 진행된다" 고 제목의 의미를 설명했다.

허영만 작가의 만화 '타짜'를 영화화한, 시리즈 마지막 편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진줄 알았던 남자, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연하고 '스플릿' '국가부도의 날' '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡는다. 오는 9월 23일 추석 연휴 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com