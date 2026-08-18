장항준·이상순도 이겼다...AI가 인정한 '아내 잘 만난 남편' 홍혜걸 "압도적 1등" ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍혜걸이 스스로를 '아내 덕 본 남자 1위'로 꼽으며 팔자 좋은 남편의 일상을 공개한다.

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오는 19일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 출연하는 '역시 난 죽지 않아 킥킥' 특집으로 꾸며진다.

홍혜걸은 6년 만에 두 번째로 '라디오스타'를 찾는다. 그는 아내 여에스더가 이미 '라스'에 다섯 번이나 출연했다면서 '왜 나는 안 부르지'라는 생각에 서운함을 느꼈다고 솔직하게 고백한다. 자신이 아내보다 먼저 방송과 광고, 강연 등을 시작했지만 어느 순간 여에스더가 더 큰 인기를 얻었다며 귀여운 질투심을 드러낸다.

특히 홍혜걸의 질투를 자극한 인물은 김구라다. 여에스더가 '라스' 촬영을 마치고 돌아올 때마다 김구라가 자신을 잘 챙겨줬다며 칭찬했다는 것. 홍혜걸은 김구라의 기세에 눌리지 않는 것이 중요하다며 갑작스럽게 키 대결을 제안한다. 급기야 즉석에서 키를 재는 상황이 펼쳐져 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

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홍혜걸은 아내 여에스더의 곁을 더 가까이에서 지키게 된 사연도 밝힌다. 그는 우울증을 앓고 있는 에스더에 대한 배려로 약 5년간 제주에서 떨어져 생활했다고 말한다. 그러던 중 제주에서 찍은 사진을 아내에게 보냈다가, 여에스더의 답장을 받은 뒤 바로 다음 날 짐을 챙겨 서울로 올라왔다고 밝힌다. 현재는 서울과 제주를 오가며 생활하고 있다는 설명도 덧붙이며 관련 내용을 공개할 예정이라 궁금증을 높인다.

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최근 대한민국 남성들의 '워너비'로 불린다는 이야기에 홍혜걸은 자신감이 폭발한다. 장항준, 이상순 등 '아내 잘 만난 남편'으로 꼽히는 인물들이 언급되자 "제가 압도적으로 1등"이라며 자신을 최고로 꼽아 웃음을 자아낸 것. 심지어 직접 AI에게 누가 가장 아내 덕에 호강하는지를 물어봤다고 밝혀 모두를 폭소케 한다.

그러면서도 아내를 향한 각별한 마음을 드러낸다. 홍혜걸은 여에스더와 거의 매일 밤 침대에 누워 그날 있었던 일을 약 1시간 동안 얘기하다 잠든다고 밝힌다. 두 사람만의 이 시간을 '찌찌쪼쪼(?)'라고 부른다는 설명에 MC들이 이름의 뜻을 두고 술렁이며 큰 웃음이 터진다.

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홍혜걸의 새로운 덕질 대상도 공개된다. 주인공은 서울대공원의 호랑이 '설호'. 그는 설호의 모습을 제대로 담기 위해 망원렌즈까지 장만했고, 39도에 이르는 무더위에도 서울대공원을 10번 가까이 찾았다고 밝혀 놀라움을 안긴다. 직접 찍은 영상을 올리기 위한 유튜브 채널까지 준비하고 있다고 전하며 남다른 '호랑이 덕후' 면모를 보인다.

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그는 호랑이뿐 아니라 아침마다 마당에서 직접 끌어안고 이야기를 건네는 색다른 존재(?)가 있다고 밝혀 MC들의 시선을 집중시킨다.

자칭 '아내 덕 본 남자 1위' 홍혜걸의 자신감 넘치는 입담부터 여에스더를 향한 애틋한 마음, 호랑이 덕질부터 자연과 교감하는 색다른 일상까지 오는 19일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.