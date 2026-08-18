‘연애남매’ 박재형·박세승, 2년 만 소속사 결별…나란히 ‘홀로서기’[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] '연애남매'로 얼굴을 알린 박재형·박세승 남매가 2년간 몸담은 소속사를 떠나 나란히 홀로서기에 나선다.

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박세승은 18일 자신의 SNS에 "안녕하세요, 재형 세승 남매입니다"라며 오빠 박재형과 함께 티켓투더문과의 전속계약을 마무리했다는 소식을 전했다.

두 사람은 "지난 2년간 함께했던 소속사 티켓투더문과의 여정을 마무리하고 앞으로는 독립해 활동하게 됐다"며 "좋은 분들과 새로운 세상을 경험하며 정말 많은 추억을 쌓았다"고 밝혔다. 이어 "그동안 티투의 아들, 딸로 부르며 애정을 아끼지 않아주신 티켓투더문 달토끼분들께 진심으로 감사드린다"고 소속사 관계자와 팬들에게 인사를 건넸다.

앞으로의 활동 계획도 전했다. 박재형·박세승은 "지금처럼 다양한 분야에서 저희의 방식대로 꾸준히 좋은 모습을 보여드리겠다"며 "새로운 시작도 따뜻하게 지켜봐 달라"고 당부했다.

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함께 공개된 사진에는 두 사람이 소속사 식구들과 쌓은 지난 2년의 추억이 담겼다. 여러 장의 인생네컷에는 박재형·박세승 남매와 관계자들이 얼굴을 맞댄 채 하트와 브이 포즈를 취하는 모습이 담겨 화기애애한 분위기를 자아냈다. 남매의 이름이 적힌 작은 피규어와 소속사를 상징하는 토끼·달 그림도 사진 곳곳에 배치됐다. 관계자들이 독립을 축하하는 문구가 적힌 현수막을 들고 찍은 단체 사진까지 더해지며 새로운 출발을 응원하는 훈훈한 작별 현장을 완성했다.

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박재형과 박세승은 2024년 방송된 JTBC·웨이브 연애 리얼리티 '연애남매'에 현실 남매로 함께 출연하며 이름을 알렸다. '연애남매'는 남매들이 한 공간에서 서로의 정체를 감춘 채 다른 출연자들과 사랑을 찾아가는 과정을 담은 프로그램. 방송 당시 박재형은 공인회계사, 박세승은 외국계 경영전략 컨설턴트로 소개됐다. 서로 티격태격하면서도 결정적인 순간에는 누구보다 세심하게 챙기는 현실적인 남매 관계로 시청자들의 사랑을 받았다.

두 사람은 방송 이후에도 유튜브 채널 '재형이 동생 세승이'를 함께 운영하며 남매의 일상과 여행, 다양한 콘텐츠를 공개해 왔다. 해당 채널은 현재 구독자 약 13만 명을 보유하고 있다.

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활동 영역도 넓혔다. 박재형은 2025년 '파도로 시작', '우리 그런 사랑을 하자' 등의 음원을 발표하며 활동 반경을 넓혔다. 박세승은 남매 유튜브의 콘텐츠 기획과 편집에 직접 참여하며 크리에이터로서 역량을 보여줬다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com