백지연, '뼈주사' 부작용 고백 "건강했던 지인도 사망, 화상인가 싶을 정도로 열 올라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 백지연이 뼈주사 부작용을 고백했다.

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17일 백지연의 유튜브 채널에서는 '잘 먹고, 잘 입는 것도 좋지만…절대 지나치면 안 되는 몸의 신호'라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지연은 "우리가 건강검진도 하고 몸에 좋다는 것도 챙겨 먹는데 주변 뉴스를 보면 생각지도 못한 일로 유명을 달리한 경우도 있더라"라며 "건강하셨던 50대 남성인데 사고 나기 며칠 전에도 헬스를 했는데 다리가 불편해 보여서 물어봤더니 넘어졌다더라. 지인의 얘기를 들어보니까 50대 중반 정도 되면 약간 퇴행성 관절염이 있지 않냐. 불편하던 무릎이 넘어지니까 더 불편해진 것"이라 밝혔다.

백지연은 "우리가 속칭 많이 얘기하는 관절주사, 뼈주사 이런걸 맞았는데 갑자기 염증이 화농성으로 변하고 패혈증으로 발전해서 패혈증으로 며칠 고생하시다 폐렴으로 돌아가셨다. 이게 어떻게 가능할까 싶어서 아는 정형외과 의사한테 물어봤는데 진짜 드문 케이스다. 그 환자도 너무 불행한 케이스고 시술한 의사도 정말 놀랐을 거라 하더라. 그런 경우가 많지 않다더라"라며 "그 주사가 통상적으로 너무 많이 이용되는 주사고 주사 맞으면 가벼워지니까 그때 근육 운동으로 근육을 많이 키우면 회복이 된다. 근데 이 분은 사고가 난 것"이라 밝혔다.

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백지연 역시 뼈주사를 맞고 부작용을 겪었다고. 백지연은 "저도 여려 차례 맞았는데 한번 난리난 적이 있다. 유튜브 녹화 전날인데 관절주사를 맞은 거다. 그래서 얼굴에 심하게 열이 나면서 화상을 입었나? 할 정도로 시뻘개졌다"며 "얼굴이 화끈거리는 정도는 물을 많이 마시고 지나갈 정도의 경미한 부작용이었는데 여기서 꼭 병원에 가서 감염이 됐는지, 항생제를 써야 할 정도인지 체크할 증상이 있다. 갑자기 열이 나고 주사 부위가 붓거나 팽창해서 더 아프고 체온이 38도 이상 올라가면 반드시 내과에 가서 체크를 해야 한다"고 밝혔다.

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백지연은 "주사 자체를 겁먹을 필요는 없다. 안전한 치료고 광범위한 주사 치료다. 하지만 아는 것과 모르는 건 큰 차이다. 그게 나를 지키고 내 가족을 지키는 거라는 걸 꼭 알아두면 좋겠다"고 강조했다.

wjlee@sportschosun.com