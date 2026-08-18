기욤, 3개 국어하는 36개월 딸 자랑..캐나다식 육아법도 공개 "NO가 없어" ('슈돌')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 캐나다 아빠 기욤이 캐나다식 육아법을 공개한다.

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오는 19일(수) 방송되는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 633회는 '내게 온 가장 큰 행운' 편으로, MC 김종민과 랄랄이 함께한다. 이 가운데, '슈돌'의 새로운 슈퍼맨 가족으로 한국살이 27년 차 캐나다 아빠 기욤 패트리와 그의 36개월 된 딸 레아가 출격해 기대를 모은다.

특히 기욤의 딸 레아는 역대급 요정 미모를 자랑해 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 단숨에 빼앗는다. 유리구슬처럼 맑은 눈동자와 옅은 머리색, 투명한 피부는 물론 사랑스러운 미소와 말투로 첫 등장부터 시선을 사로잡은 것. 이에 더해 레아는 "왜?"라고 질문을 쏟아내는 호기심 요정의 면모를 드러내 귀여움을 배가시킨다. 세상 모든 것을 궁금해하는 레아의 사랑스러운 모습이 절로 미소를 짓게 만든다고.

또한 36개월인 레아는 영어와 프랑스어, 한국어까지 구사해 놀라움을 자아낸다. 캐나다 아빠 기욤이 가르쳐주는 프랑스어를 척척 따라 하는가 하면, 수박을 먹으며 "워터멜론"이라고 영단어로 표현해 깜짝 놀라게 한다. 이처럼 앙증맞은 목소리로 한국어, 영어, 프랑스어까지 3개 국어를 자연스럽게 구사하는 레아의 '언어 천재' 면모에 감탄이 터져 나온다.

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그런가 하면, 기욤은 '슈돌' 최초로 캐나다식 육아법을 공개해 눈길을 끈다. 그는 "캐나다 육아엔 NO가 없다"라며 "레아가 하고 싶으면 하는 것"이라고 밝힌다. 비가 내리는 중에 레아가 야외 수영장에서 물놀이를 하고 싶어하자 기욤은 바로 수영장에 물을 받더니 레아와 우중 수영을 즐기는 등 레아가 하고자 하는 건 막지 않는 색다른 육아법을 보여줘 놀라움을 자아냈다는 후문.

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쿨한 캐나다식 육아를 펼치는 아빠 기욤과 요정 비주얼과 3개 국어 능력을 겸비한 딸 레아의 일상은 이번 주 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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조윤선 기자 supremez@sportschosun.com