장현성, 장항준 딸 며느리 욕심 "말·행동 단정하고 너무 괜찮아" ('설록')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 장항준과 장현성이 미래 사돈을 약속한 사이라고 밝힌다.

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8월 18일 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus '시간추적자 설록' 6회는 역사 속 숨겨졌던 은밀하고 충격적인 비밀을 꺼내는 '역사의 판도라, 기밀문서'라는 주제로 꾸며진다. 정치학 박사 박현모와 역사 크리에이터 한영준 기자가 스페셜 게스트로 출연해, 기밀문서 속 감춰진 놀라운 이야기를 공개한다.

MC 장항준을 잡으러 온 '영혼의 단짝' 배우 장현성도 스페셜 게스트로 함께한다. 장현성은 "장항준이 진행하기에 이 프로그램이 다소 지적이다"라고 절친을 디스하며 인사를 건넨다.

또 두 사람은 '미래 사돈'까지 예약했던 깊은 관계로 모두의 관심을 집중시킨다. 장현성은 "(항준의 딸이) 말도 행동도 단정하고, 너무 괜찮다"라고, 장항준은 "(현성의 아들들이) 요즘에도 이런 남자애들이 있나 싶을 정도로 잘 자랐다. 집안 분위기가 좋다"라면서 그 이유를 밝힌다. 하지만 약속을 지킬 건지 묻자 사뭇 다른 반응을 보여 웃음을 안긴다.

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본격적으로 대한민국 역사학계를 발칵 뒤집은 조선의 제22대 왕 정조의 '비밀 편지'가 공개되며 이목을 끈다. 약 200년 후 밝혀진 정조의 '비밀 편지'와 뜻밖의 수신인은 핵폭탄급 파장과 반전을 안긴다. 봉태규는 "웬만한 영화의 반전보다 충격적"이라고 놀라워한다. 장현성은 치밀한 각본을 쓴 듯한 편지 내용에 "정조는 천재 감독이다"라고 감탄해, 역사를 바꾼 정조의 '비밀 편지'를 향한 궁금증이 증폭된다.

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이어 전 세계를 충격에 빠뜨린 '초특급 기밀 프로젝트'가 공개된다. 인간이 한 짓이라고 믿기 힘든 역사상 가장 끔찍한 생체 실험이 밝혀지며 모두의 공분을 산다. 장항준은 기밀 프로젝트를 이끈 빌런들이 벌인 행각에 "살인마 아냐?"라고 분노한다. 이 끔찍한 기밀 프로젝트의 전말은 무엇이며, 어떻게 세상에 드러나게 된 것인지 궁금증을 자아낸다.

한편, '시간추적자 설록'은 기록이 남긴 빈칸을 채우는 역사 추적 예능으로, MC 장항준, 봉태규, 신아영, 썬킴이 정사와 야사를 넘나드는 토크를 펼치며 폭넓은 지식과 재미를 선사하고 있다. 6회는 8월 18일 화요일 밤 10시 30분 SBS Plus에서 방송된다.