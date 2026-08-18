전소영, '장군美' 사라지고 '과즙美' 폭발..'음악중심' 스페셜 MC까지 접수

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[스포츠조선 조지영 기자] 제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여우상을 수상할 당시 털털한 매력으로 대중의 시선을 사로잡은 배우 전소영이 '쇼! 음악중심' 스페셜 MC로 상큼 발랄한 면모를 선보였다.

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전소영은 지난 15일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에 스페셜 MC로 출연했다. 이날 아이스크림 가게 직원 콘셉트의 스타일링으로 등장한 전소영은 밝고 상큼한 분위기로 시선을 사로잡았다. 이어 자연스러운 멘트와 센스 있는 리액션으로 방송의 흐름을 매끄럽게 이끌며 스페셜 MC로서 활약을 펼쳤다.

또한 전소영은 기존 MC인 김규빈과도 자연스러운 호흡을 선보였다. 서로의 멘트에 유쾌하게 리액션을 주고받는 것은 물론, 편안한 분위기 속에서 진행을 이어가며 밝은 케미스트리를 완성해 방송에 활기를 더했다.

특히 전소영은 아이스크림 가게 직원 콘셉트에 맞춰 레드벨벳의 'Ice Cream Cake' 안무를 선보이며 상큼한 매력을 발산했다. 여기에 KiiiKiii의 'Pop Off Pop Off' 챌린지까지 선보이며 남다른 끼를 드러냈다. 자연스러운 표정과 제스처는 물론 안무까지 능숙하게 소화한 전소영은 음악방송 특유의 밝고 유쾌한 분위기에 자연스럽게 녹아들며 보는 재미를 더했다.

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방송 말미, 전소영은 "첫 음악방송 MC를 '쇼! 음악중심'과 함께할 수 있어서 너무 행복했다"며 "규빈 씨와 함께 할 수 있어서 영광이었다. 앞으로 전소영도 '쇼! 음악중심'도 많은 사랑 부탁드린다"고 소감을 밝혔다.

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이처럼 전소영은 배우로서 작품 속 캐릭터를 소화하는 데 이어 음악방송 스페셜 MC까지 성공적으로 소화하며 올라운더로서 폭넓은 매력을 입증했다. 진행은 물론 안무와 챌린지까지 장르를 가리지 않고 자신만의 매력으로 선보인 전소영의 향후 행보에 관심이 모인다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com