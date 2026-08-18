션, 반나절 만에 5kg 빠졌다…81.5km 완주 후유증에 "쓰러지면 어떡해" 걱정 가득

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 션이 '815런' 완주 여파로 무려 5kg이나 빠졌다.

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션은 18일 "2026년 8월 15일 81.5km 감사편지 드리고 5kg이 빠졌다. 나의 최선의 것을 드릴 수 있어서 감사합니다. '누군가는 해야 할 일이기에' 고맙습니다. 잊지 않겠습니다! 잘될 거야, 대한민국!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 션의 체중계 인증샷이 담겼다. 815런을 앞둔 새벽 4시 73.2kg였던 션은 완주 후인 오후 3시에 무려 5kg이나 빠진 68.2kg이 돼 놀라움을 자아냈다.

션은 2020년을 시작으로 매년 광복절마다 기부 마라톤 '815런'을 진행하고 있다. '815런'은 광복의 기쁨을 되새기고 나라를 위해 희생한 독립유공자들에게 감사를 표하는 캠페인으로, 누적 기부액만 무려 106억을 달성했다. 올해도 션은 8시간 20분 2초 동안 81.5km를 달리며 광복절의 의미를 되새겼다.

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하지만 하루 만에 5kg이나 빠진 션의 모습에 팬들의 걱정도 이어지고 있다. 팬들은 "탈진 안 나게 물 많이 마시고 영양보충하시라", "쉬어가면서 하세요", "이러다 쓰러지면 어쩌냐" 등의 반응을 보이며 션을 걱정하고 응원했다.

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한편, 가수 션은 배우 정혜영과 결혼, 슬하 두 아들과 두 딸을 두고 있다.

wjlee@sportschosun.com