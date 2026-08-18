'숏폼 퀸' 조연지, 지진희와 한솥밥..이끌엔터 전속계약 체결

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[스포츠조선 조지영 기자] 라이징 스타 배우 조연지가 이끌엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

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이끌엔터테인먼트는 18일, 글로벌 숏폼 시장에서 떠오르는 기대주 조연지와의 전속계약 체결 소식을 알렸다.

조연지는 최근 글로벌 숏폼 드라마 플랫폼 비글루(VIGLOO)에서 한국을 포함한 전 세계 19개국 시청 순위 1, 2위를 싹쓸이한 비글루 오리지널 콘텐츠 '지독한 사랑에 빠지다'와 '말할 수 없는 나의 신부'의 여주인공으로 활약, 글로벌 팬덤을 진두지휘하고 있는 명실상부 '숏폼 퀸'이다.

찰나의 순간에 대중의 시선을 사로잡아야 하는 숏폼 플랫폼의 특성 속에서, 조연지는 깊이 있는 눈빛 연기와 섬세한 감정선, 그리고 맑음과 매혹을 넘나드는 입체적인 페이스로 대중을 완벽히 매료시켰다. 한계 없는 스펙트럼과 강렬한 잔상을 남기는 매력은 국내를 넘어 글로벌 시청자들의 마음을 사로잡기에 충분했다.

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이끌엔터테인먼트 관계자는 "조연지는 트렌디한 감각과 탄탄한 연기 내공, 그리고 보면 볼수록 빠져드는 묘한 매력을 모두 갖춘 '준비된 차세대 주자'"라며 "무한한 잠재력을 가진 그녀가 숏폼 무대 뿐만 아니라 스크린과 브라운관, OTT 등 다양한 플랫폼에서 자신의 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

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숏폼 시장을 평정한 조연지가 소속사 이끌엔터테인먼트의 전폭적인 지원을 바탕으로 향후 어떤 다채로운 스펙트럼을 보여줄지 업계와 대중의 이목이 쏠리고 있다.

한편, 이끌엔터테인먼트에는 배우 지진희, 백지원, 백현주, 이민재, 최정운, 이지원, 최원명, 도건우, 방은정, 정소리 등의 배우가 소속되어 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com