김숙, '본성 더럽다' 톱스타 인성 폭로...유명MC 실명 거론 '갑론을박'

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김숙이 과거 겪었던 한 유명 연예인의 인성을 언급한 가운데, 해당 인물이 누구인지를 추측하는 댓글이 이어지며 뜻밖의 후폭풍이 일고 있다.

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최근 유튜브 채널 '비보티비'에서는 송은이와 김숙이 정신건강의학과 전문의 이광민과 전화 연결을 통해 '사람의 본성'과 분노 조절 등에 대해 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 대화는 운전할 때 유독 공격적으로 변하는 예비 남편을 목격했다는 사연에서 시작됐다. 이광민 전문의는 익명성이 보장되는 게임이나 차 안에서 평소 억눌러온 감정이 일부 표출되는 경우와 달리, 자신의 신원이 드러날 수 있는 상황에서도 분노를 제어하지 못하는 것은 주의 깊게 볼 필요가 있다고 설명했다.

특히 그는 평소 다정한 사람이 운전대를 잡았을 때 전혀 다른 모습을 보이는 상황에 대해 "목적을 동반하면 충동을 조절할 수 있다"며 상대방의 마음을 얻고자 하는 목적이 있을 때는 누구나 어느 정도 '가면'을 쓸 수 있다는 취지로 말했다.

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이를 듣던 김숙은 과거 자신이 직접 겪었던 유명 연예인을 떠올렸다.

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김숙은 "옛날에 진짜 엄청 유명한 연예인이 있었다"며 "너무 못됐다. 그래서 내가 멀리했다. '쟤는 진짜 본성이 더럽구나'라고 생각했다"고 털어놨다.

이후 해당 연예인의 인기가 떨어지면서 주변의 평가도 달라졌다고 했다. 김숙은 "인기가 영원할 수 없으니까 나중에 인기가 떨어졌다. 그런데 세상 착해진 거다"라며 "주변 사람들이 다 '쟤 바뀌었다. 인기 빠지고 사람이 바뀌었다'고 했다"고 회상했다.

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하지만 김숙은 당시에도 쉽게 믿지 않았다고. 그는 "저는 믿지 않았다. '본성은 못된 거야'라고 생각하고 있었다"고 말했다. 그러던 중 해당 연예인이 다시 인기를 얻었고, 김숙은 그때 주변 사람들의 반응이 다시 한번 달라졌다고 주장했다.

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김숙은 "다시 인기를 얻은 거다. 그러자 다 나한테 와서 '숙아, 네 말이 맞아. 본성 그대로 나오더라'고 했다"고 전했다. 이에 이광민 전문의가 "그래서 사람은 고쳐 쓰는 게 아니라는 얘기가 거기서 나온다"고 농담하자, 송은이는 "의사 선생님인데 사람을 고치려고 계시는 거 아니냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

김숙은 해당 연예인의 성별이나 이름, 활동 분야 등 신상을 특정할 만한 구체적인 정보는 밝히지 않았다. 그러나 영상 공개 후 댓글과 온라인 커뮤니티에서는 김숙이 언급한 인물이 누구인지를 두고 추측이 이어지고 있다.

특히 일부 누리꾼들은 김숙과 과거 함께 활동했거나 친분이 있는 유명 방송인과 MC들의 이름까지 거론하며 '당사자 찾기'에 나섰다. 별다른 근거 없이 특정 인물의 실명이 반복적으로 언급되면서 김숙의 경험담과 무관한 연예인에게 불똥이 튈 수 있다는 우려도 나온다.

실제로 김숙이 밝힌 단서는 '과거 엄청 유명했던 연예인', '한때 인기가 떨어졌다가 다시 인기를 얻었다'는 정도에 불과하다. 이를 근거로 온라인상에서 거론되는 특정 연예인이 당사자라고 단정할 근거는 없다.

반응도 엇갈리고 있다. 일부에서는 "도대체 누구인지 궁금하다", "인기가 떨어졌다 다시 올라왔다는 게 힌트 아니냐"며 추측을 이어가는 반면, 다른 누리꾼들은 "이 정도 정보로 특정인을 지목하는 건 위험하다", "애꿎은 연예인만 피해를 볼 수 있다", "근거 없는 실명 언급은 자제해야 한다"는 반응을 보이고 있다.

가볍게 시작된 '사람의 본성'에 관한 대화에서 나온 김숙의 과거 일화가 예상치 못한 '유명 연예인 찾기'로 번지면서 온라인상에서 갑론을박이 이어지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com