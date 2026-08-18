광고비 얼마길래…장혁, 문제의 광고 찍은 속내 "찍을 때 현타 안 와" ('짠한형')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 장혁이 문제의 광고 촬영 비하인드를 밝혔다.

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17일 공개된 유튜브 채널 '짠한형' 영상 말미에는 배우 장혁의 출연이 예고됐다.

장혁은 최근 '추노' 캐릭터를 패러디한 '병맛' 광고로 화제를 부른 바 있다. '추노'의 대길 캐릭터로 분한 장혁은 유명한 대사인 "얼마나 좋아"를 "알 많아 좋아", "컬말아 좋아", "얼음 많아 좋아" 등으로 바꿔 외쳐 웃음을 안겼다. 장혁의 파격 변신에 네티즌들은 "얼마나 성공하고 싶은 거냐", "광고비를 대체 얼마나 받은 거야", "이거 AI 아니었냐" 등의 반응을 보이며 놀라워했다.

정호철은 이를 언급하며 "(광고 찍을 때) 현타 왔을 거 같은데"라고 물었지만 장혁은 "안 왔다"고 밝혔다. 장혁은 "설정을 했다. 난 진짜 알이 많아서 좋다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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예사롭지 않은 장혁의 입담에 신동엽은 "약간 웃긴 스타일이냐"고 물었고 장혁은 "약간 웃기지 않는다. 되게 웃긴다. 용띠클럽 중에서 제가 제일 웃기다"고 자부심을 보여 웃음을 더한다.

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한편, 장혁을 비롯한 여러 연예인들이 최근 B급 감성을 내세운 광고를 찍으며 화제가 되고 있다. 배우 지창욱 역시 과거 인기 애니메이션 '슈퍼그랑죠'를 패러디한 광고에서 괴성을 지르고 눈에서 레이저를 뿜으며 직접 변신 장면을 연출해 조회수를 터뜨렸다. 지창욱의 연기력에 네티즌들은 생활고까지 의심했지만 지창욱은 "생활고 아니다"라고 직접 센스 있게 대응했다.

wjlee@sportschosun.com