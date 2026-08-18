지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼까지 가나 "인천→서울 이사할 수도"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지상렬이 공개 연애 중인 신보람과의 근황을 밝혔다.

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최근 로보락코리아의 유튜브 채널에는 '낮부터 소주 10병 때리는 독거남 지상렬의 구석'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 제작진은 지상렬의 집을 둘러본 뒤 "방에서 헤어롤을 발견했는데 선배님 것이냐"고 물었다. 지상렬은 "우리 형수 것 같다"고 답했다.

이어 제작진은 화장실에서 칫솔 여러 개를 발견한 뒤 다시 질문을 던졌고, 지상렬은 "손님이 많이 오니까 40개 정도 있다"며 너스레를 떨었다.

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그러던 중 제작진은 지상렬에게 단도직입적으로 "아직 잘 만나고 있냐"고 물으며 공개 연애 중인 신보람과의 관계를 언급했다. 이에 지상렬은 망설임 없이 "잘 만나고 있다"고 답하며 변함없는 애정을 드러냈다.

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지상렬은 인천에서 계속 거주할 계획이냐는 질문에는 의미심장한 답을 내놨다. 그는 "나는 인천에서 태어났고 인천에서 살고 있다. 그런데 이제 모르는 일이다. 앞으로 관계가 어떻게 되느냐에 따라 인서울이 될 수도 있고, 여기(인천)가 될 수도 있다. 사람 일은 모르는 거니까"라고 말했다. 그러면서 "중요한 건 고향에 오면 왠지 편안한 게 있다"고 덧붙였다.

신보람과 만난 지 아직 1년이 채 되지 않았다는 지상렬은 "100일을 챙겼느냐"는 MZ 제작진의 질문에 헛웃음을 터뜨리며 당황한 모습을 보여 웃음을 안겼다.

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앞서 지상렬은 지난 4월 채널 십오야에 출연했을 당시에도 "신보람과 따숩게 잘 만나고 있다"고 밝힌 바 있다.

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당시 지상렬은 신보람과의 관계를 바라보는 일부 부정적인 시선에 대해서도 솔직한 생각을 전했다. 그는 "'나이 차이가 많이 나는 거 같은데 지상렬 얼굴이 훌륭하지는 않은 것 같고 돈 많아서 결혼하려고 하냐'는 댓글들이 있다고 한다"며 "그러면 어떤 사람 봤을 때 얼굴이나 경제력 안 보는 사람이 어디있냐. 다 본다. 여성 입장에서 처음 결혼하는데 거지랑 결혼하겠느냐"고 말했다.

이어 "가족 입장에서 생각해 봐라. 가능하면 더 나은 환경으로 시집, 장가보내려는 게 당연한 것"이라며 소신을 밝혔다.

한편 지상렬은 지난해 KBS 2TV '살림하는 남자들'(이하 '살림남')에서 절친 염경환의 소개로 16세 연하 쇼호스트 신보람과 만나 연인으로 발전했다. 이후 '2025 KBS 연예대상'에서 리얼리티 부문 우수상을 수상한 후 "신보람과 따뜻한 만남 계속 이어가겠다"고 밝히며 공개 연애를 선언했다.

두 사람은 '살림남'을 통해 러브스토리를 공개하기도 했다. 또한 지상렬은 "처음에는 결혼에 대한 생각이 왔다 갔다 했다. 하지만 이제는 결혼해야겠다는 확고한 마음이 생겼다"고 밝혀, 두 사람의 향후 행보에도 관심이 이어지고 있다.