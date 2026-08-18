송진우 "공항 패션으로 BTS 정국 이겼다"...파격 비주얼에 '시선 집중' ('동상이몽')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 송진우가 공항 패션으로 BTS 정국을 이겼다고 주장해 웃음을 안긴다.

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18일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 아이돌 그룹 방탄소년단과 리센느를 압도하는 송진우, 미나미 부부의 충격 일상이 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽2' 녹화에는 독보적인 텐션의 '웃음 한일전'으로 화제를 모았던 한일 국제 부부 송진우, 미나미가 등장해 시작부터 분위기를 후끈 달아 올렸다. 두 사람은 새벽부터 성대모사와 노래, 춤 퍼레이드를 펼치며 변함없는 에너지로 또 한 번 '웃음 한일전'을 벌여 MC들의 감탄을 불러일으켰다. 심지어 아내 미나미가 "내가 사실 원조 갸루였다"고 고백해 모두를 깜짝 놀라게 했다.

이어 미나미는 현역 갸루 시절의 역대급 과거사뿐 아니라, '대세 갸루' 아이돌 그룹 리센느를 압도하는 충격적인 비주얼까지 공개해 스튜디오를 발칵 뒤집었다. '갸루 열풍'의 주역 아이돌 그룹 리센느의 미나미를 뛰어넘는 '원조 갸루' 미나미의 실체는 방송을 통해 확인할 수 있다.

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한편, 송진우는 여름 방학을 맞아 한 달간 일본 친정으로 떠나게 된 가족들을 배웅하기 위해 공항을 찾았다. 그런데 송진우, 미나미 부부가 등장하자마자 스튜디오는 경악에 빠졌다. 자칭 패셔니스타 송진우가 사상 초유의 공항패션을 선보였기 때문. 송진우의 파격적인 패션에 공항의 수많은 인파 역시 시선을 떼지 못하자, 일동 "시선 집중이야!", "다 쳐다보고 있어"라며 폭소를 터뜨렸다. 급기야 송진우는 "저 날 방탄소년단 정국도 공항에 있었는데, 내가 정국을 이겼다"며 월드스타까지 압도한 비하인드 스토리를 공개해 현장을 발칵 뒤집었다는 후문이다.

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대세 아이돌 그룹 리센느를 뛰어넘는 '원조 갸루' 미나미의 실체와 방탄소년단 정국을 이긴 송진우의 역대급 공항패션은 18일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.