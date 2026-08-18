'타짜4' 미요시 아야카, 건강상 이유로 제작보고회 불참…"본인이 가장 아쉬워 해"

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 일본 배우 겸 모델 미요시 아야카가 건강상의 이유로 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회에 불참했다.

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영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 변요한, 노재원, 김민호, 임세미, 문지훈과 최국희 감독이 참석했다.

미요시 아야카는 극 중 가시보다 날카로운 미모의 일본 투자자 가네코 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 미요시 아야카도 이날 자리에 참석해 작품에 대한 이야기를 전할 예정이었으나, 건강상의 이유로 불참했다.

'타짜: 벨제붑의 노래' 측은 17일 "미요시 아야카가 건강상의 이유로 부득이하게 제작보고회에 참석하지 못하게 됐다"며 "안정이 필요하다는 의료진의 권고에 따라 고심 끝에 불참을 결정하게 된 점 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.

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MC 박경림도 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회 시작에 앞서 미요시 아야카의 불참 소식을 알렸다. 박경림은 "본인이 가장 아쉬워하고 있다"며 "자리에 참석하지 못해 죄송하다는 마음을 전했다"고 말했다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 9월 23일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com