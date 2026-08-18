변요한 "'타짜4'는 독립된 세계관, 1편부터 3편까지 다 안 봐도 즐길 수 있어"

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 변요한이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 관전포인트를 짚었다.

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변요한은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회에서 "저희 영화는 독립된 세계관"이라며 "남녀노소 할 거 없이 모두 즐기실 수 있다"라고 했다.

9월 23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

변요한은 본능적으로 돈을 몰고 다니는 타고난 꾼 장태영을 연기했다. 그는 "2006년에 '타짜'가 개봉하고 많은 관객들의 사랑을 받지 않았나. 저 역시 좋아하는 시리즈"라며 "1편부터 3편까지는 세계관이 연결된다면, 4편은 세계관이 독립된 시리즈다. 1편부터 3편까지 못 보셨더라도, '타짜'에 대한 이야기를 들으셨다면 4편도 편하게 보실 수 있다. 저희만의 이야기에 집중하실 수 있을 거다. 감독님이 말씀하셨던 것처럼 저희 영화는 욕망과 배신, 본능 등 인간의 본질적인 이야기를 다루고 있다 보니, 남녀노소 할 거 없이 다 즐기실 수 있다"고 자신했다.

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이어 자신의 캐릭터에 대해 "장태영은 운이 좋고 감도 좋은 친구다. 낙천적인 성격을 갖고 있어서 학창 시절에 친구들과도 사교적으로 지냈다. 노재원이 연기한 박태영과는 정반대의 성향"이라며 "촬영장에서 연기하면서 허영만 선생님의 웹툰 시리즈를 다 봤다. 그 안에서 싱크로율을 맞췄고, 각색된 대본과도 공통점을 찾아 연기했다"고 말했다. 그러면서 노재원을 향해 "박태영 캐릭터와 싱크로율 100% 중 200%"라며 극찬을 아끼지 않았다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com