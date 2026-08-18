'타짜4' 노재원 "변요한, 장태영 그 자체…질투나면서 닮고 싶은 선배"

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 노재원이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노재원이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 변요한과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

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노재원은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회에서 "변요한 선배는 저한테 장태영 그 자체였다"며 "질투도 나면서 닮고 싶은 배우"라고 했다.

9월 23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

노재원은 포커에 있어선 타고난 천재 플레이어지만, 장태영과의 경쟁에서 늘 뒤처지는 박태영으로 분했다. 그는 "처음에 원작만화를 읽고 나서 한 두 달간 헤어 나오지 못했다. 그 이미지를 버리는 데에 시간이 필요했다"며 "그 중요한 키가 저에겐 변요한 선배였다. 선배는 저한테 장태영 그 자체였다. 어느 순간 질투도 나면서 닮고 싶기도 하고, 몰래몰래 따라 하기도 했다. 현장에서 선배한테 많은 배려를 받았고, 연기적으로도 도움을 받았다"고 감사함을 표했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com