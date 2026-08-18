자기 얼굴은 뒷전...조여정, 기름 튀자 박은영부터 보호 '특급 인성'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 조여정이 촬영 중에도 주변 사람을 살뜰하게 챙기는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

Advertisement

지난 16일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 조여정의 냉장고 속 재료를 활용한 15분 요리 대결이 펼쳐졌다.

이날 조여정은 "오늘만큼은 관리가 문제가 아니다. 칼로리 폭탄이어도 좋으니 치팅데이처럼 고칼로리로 맛있는 걸 먹고 싶다"고 요청했다. 이에 김풍과 정호영이 맞붙어 고칼로리 요리 대결을 벌였다.

요리 과정을 지켜보던 조여정은 김풍이 오이 크림을 만드는 모습에 관심을 보이며 자리에서 벌떡 일어나 가까이 다가갔다.

Advertisement

그 순간 김풍이 기름에 끓고 있던 피자 도우를 뒤집으려 하면서 기름이 튈 수 있는 상황이 발생했다. 이에 조여정은 자신이 더 앞쪽에 서 있었음에도 옆에 앉아 있던 박은영의 얼굴에 기름이 튀지 않도록 재빨리 손으로 얼굴을 가려줬다.

Advertisement

자연스럽게 상대방을 먼저 배려하는 조여정의 모습에 화면에는 '스윗'이라는 자막이 더해졌다.

조여정의 세심한 배려는 여기서 끝나지 않았다. 첫 번째 요리 대결이 끝난 뒤 쉬는 시간에도 스튜디오를 떠나지 않은 그는 매니저를 따로 불렀다.

Advertisement

잠시 후 매니저가 도착하자 조여정은 "너무 맛있다"며 셰프들이 만든 메밀전병과 옥수수 냉수프를 권하며 함께 맛볼 것을 챙겨주는 따뜻한 마음씨로 감동을 자아냈다.

Advertisement

한편 조여정은 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연 중이며, 영화 '가능한 사랑' 9월 개봉을 앞두고 있다.