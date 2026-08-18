[SC현장] "잘봐, 언니 오빠 작품배틀"…'스디파' 역대급 판 깔았다, '짜깁기 논란' 지울까(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 이번엔 작품 전쟁이다.

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18일 오전 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워(이하 스디파)' 제작발표회가 열렸다.

'스디파'는 무대를 기획하고 연출하는 퍼포먼스 디렉터를 꿈꾸는 안무가들이 오롯이 자신의 이름을 디렉터 크레딧에 올리기 위해 펼치는 치열한 작품 전쟁을 그린다. 그동안 '스트릿 우먼 파이터(이하 스우파)', '스트릿 맨 파이터(이하 스맨파)' 등 다양한 스트릿 시리즈를 통해 무대 위 댄서들의 세계를 조명했다면 이번 시즌은 퍼포먼스 디렉터를 전면에 내세웠다는 것이 차별점이다.

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 나인이 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 바다가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

최정남PD는 "그동안의 댄스 시리즈는 크루 중심이었다면 이번에는 '작품 전쟁'이 키워드다. 음악, 콘셉트, 안무, 동선 등 하나의 작품이 나오기까지 퍼포먼스 디렉터가 겪는 과정을 어떻게 보여줘야 할지 고민을 많이 했다. 안무가들에게 각자의 공간을 주고 그 안에서 콘셉트를 고민하고 미팅하는 모든 과정과 생각이 담기도록 노력했다. 또 역대 시리즈 중 가장 많은 댄서가 참여한다. 950~1000여명의 댄서가 참여해 메가크루 느낌으로 진행된다는 점이 스펙터클 할 것"이라고 밝혔다.

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우승자 혜택에 대해서는 "단 한명의 우승자는 글로벌 시상식 오프닝 연출을 맡게 되며 연출 지원금, 환기를 위한 리프레시 트립 등의 혜택이 제공된다. 얼굴이 알려진 분도, 새로운 분들도 있기 때문에 투표는 무기명으로 진행한다"고 강조했다.

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다만 '스디파'는 방송 전부터 조작 논란에 휘말렸다. '스디파' 측은 미국 출신 안무가 키이라 하퍼가 참가하는 것처럼 티저 영상을 내보냈지만, 하퍼 본인이 "나는 이 쇼에 출연하지 않았고 이런 말을 한 적도 없다. 이 편집은 크레이지"라고 해명한 것이다. 이에 대해 최PD는 "제작진 모두 해당 사안은 무겁게 받아들인다. 디테일하게 살펴 그런 일 없도록 주의깊게 임하겠다"고 말을 아꼈다.

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 베이비주가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 시미즈가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

참가자 면면도 화려하다. '스걸파' 우승에 빛나는 턴즈 나인, 에스파 '아마겟돈' '레모네이드' 등의 안무를 만든 일본 N/A 소속 레난, '스우파2' 우승팀 베베의 리더 바다, SM 퍼포먼스 디렉터 출신으로 원밀리언을 이끌고 있으며 '보이즈2 플래닛' 안무 마스터로 활약한 백구영, 올데이 프로젝트 '페이머스' 안무가인 N/A 소속 베이비주, '스우파'에서 활약한 라치카의 시미즈, '스맨파'에서 독보적 감각을 선보였던 위댐보이즈 인규, 바이브 댄스 대회에서 두 차례나 우승한 더 스토리즈 소속 정민준, 샤이니와 오랜 호흡을 맞춰온 N/A 캐스퍼, 다장르 마스터인 컴히어 소속 해쉬가 출격한다.

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 백구영이 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 인규가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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백구영은 "아무래도 크루가 아닌 자신의 이름을 건 경쟁이기 때문에 퀄리티에 대한 책임감이 막중하다. 참가자로 다시 돌아와 살아남기 위한 처절한 하루를 보내다 보니 '보이즈2 플래닛' 참가자들의 마음을 헤아리지 못한 것 같아 미안하다"고 말했다.

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시미지는 "라치카가 있고 호흡을 맞추고 있는 아티스트도 있어 책임감이 있다. 최대한 신중하게 미션을 하려 노력했다"고, 바다는 "('스우파2') 우승 크루라는 것에 머무르지 않고 가슴 뛰는 일을 찾아 도전하는 사람이라 '스디파'에도 도전하게 됐다. 우승 크루이기 때문에 부담도 크지만 새로운 모습 보여드릴 수 있을 것 같아서 책임감을 갖고 있다"고 전했다.

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 레난이 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 정민준이 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

나인은 "지난 시리즈에서는 어렸기 때문에 성장한 모습 보여드리겠다는 부담이 있었는데 이번엔 제 이름을 걸었다는 책임감이 커졌다"고, 인규는 "이전 시즌에서는 어떤 춤을 보여줘야 할지 고민했다면 이번에는 왜 이 장면이어야 하는지를 고민했다"고 설명했다.

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 캐스퍼가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 해쉬가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

베이비주는 "저는 모두를 하나로 통합할 힘이 있는 디렉터다. 리더십과 책임감이 중요하다"라고, 해쉬는 "저는 댄서들의 잠재력을 깨워줄 수 있는 디렉터다. 많은 댄서를 통솔하고 케어하는 능력이 중요하다"라고, 정민준은 "코디렉터로 일하다 이 자리에 오게 됐다. 디렉터는 나무보다 숲을 봐야한다. 저는 관객과 디렉터의 간격을 공감으로 좁히는 디렉터"라고, 레난은 "디테일 하나도 놓치지 않는 디렉터"라고, 캐스퍼는 "육각형 디렉터"라고 자신을 소개했다.

'스디파'는 이날 오후 10시 첫 방송된다. 제로베이스원 성한빈이 MC를 맡고 세계적인 댄서 션루, 댄스 크루 킨자스의 공동 창립자 겸 감독 앤소니 리, 시에나 라라우, 리아킴, 모니카, 심재원, 허니제이가 스페셜 저지로 참여한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com