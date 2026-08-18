'타짜4' 최국희 감독 "추석엔 역시 '타짜'라는 인식 있지 않나…우리도 열심히 만들었다"

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 최국희 감독 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 최국희 감독이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 대한 기대를 당부했다.

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최국희 감독은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회에서 "그동안 '타짜' 시리즈가 전통적으로 추석에 개봉하지 않았나"라며 "저희도 올 추석에 개봉하기 위해 열심히 만들었다"고 했다.

9월 23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

'타짜4'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 최 감독은 "'타짜4'도 기존의 '타짜' 시리즈처럼 도박을 소재로 이야기를 풀어갔다"며 "앞선 시리즈보다 조금 더 인간의 내면과 시기 및 질투, 배신에 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

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이어 관객들이 '타짜4'를 꼭 봐야 하는 이유에 대해서도 이야기했다. 최 감독은 "그동안 '타짜'시리즈가 전통적으로 추석에 개봉했다"며 "추석에는 역시 '타짜'라는 인식이 있지 않나. 저희도 올해 추석에 개봉하기 위해 열심히 만들었다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com