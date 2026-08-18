'래퍼' 아닌 '배우' 문지훈 "'타짜4', 도파민 터지고 너무 재밌어"

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 문지훈이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문지훈이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 대한 자신감을 내비쳤다.

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문지훈은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회에서 "저희 영화는 필터링 없이 튀어나가는 작품"이라며 "도파민 터지고 너무 재밌다"라고 했다.

9월 23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

문지훈은 장태영과 박태영의 고등학교 동창 아브라함 역을 맡았다. '타짜4'로 스크린에 데뷔한 그는 "영화가 처음이어서 모든 게 새로웠다"며 "한 겨울에 베트남에 갔는데, 거긴 여름이더라. 환경 자체가 바뀌면서 제 기분도 바뀌었다. 참 감사하면서 재밌는 경험이었다"고 말했다. 이어 "20년간 음악을 했고, 영화를 좋아했다"며 "제가 연기 시작한다고 한 지 6개월 만에 작품을 하게 됐다. 한 5년 정도 걸릴 줄 알았는데, 제가 얼마나 복에 겨운 지 알기 때문에 더 겸손한 마음으로 준비했다"고 덧붙였다.

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또 캐릭터와의 싱크로율을 높이기 위해 노력한 점도 언급했다. 문지훈은 "태닝을 많이 했고, 머리스타일도 따로 제품을 안 바르면 굉장히 바보 같았다. 제 팬들과 친구들이 '머리 왜 저렇게 하고 다니냐'고 할 때마다, 영화 촬영 중이라고 말을 못 해서 놀림을 받으면서 지냈다. 살도 105㎏까지 쪘었는데, 92~3㎏까지 뺐다. 감독님께 죄송한 게 계약서에 안 써있어서 그런 것도 있지만, 촬영 중간에 살을 뺐다가 도로 찌웠다"고 말했다.

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끝으로 '타짜4'에 대해선 "인간이 느낄 수 있는 항상 절제해야 하는 감정이 있지 않나. 저희 영화는 필터링 없이 튀어나가는 작품이다. 도파민 터지고 너무 재밌다"고 자부했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com