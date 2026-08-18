[SC현장] "추석엔 역시 '타짜'"…변요한x노재원, '벨제붑의 노래'로 화려한 피날레 장식(종합)

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 변요한과 노재원이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 20년 대장정의 화끈한 피날레를 예고했다.

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영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 변요한, 노재원, 김민호, 임세미, 문지훈과 최국희 감독이 참석했다. 미요시 아야카도 이날 자리에 참석할 예정이었으나, 건강상의 이유로 불참했다.

9월 23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

'타짜4'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 최 감독은 "'타짜4'도 기존의 '타짜' 시리즈처럼 도박을 소재로 이야기를 풀어갔다"며 "앞선 시리즈보다 조금 더 인간의 내면과 시기 및 질투, 배신에 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 변요한이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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변요한은 본능적으로 돈을 몰고 다니는 타고난 꾼 장태영을 연기했다. 그는 "2006년에 '타짜'가 개봉하고 많은 관객들의 사랑을 받지 않았나. 저 역시 좋아하는 시리즈"라며 "1편부터 3편까지는 세계관이 연결된다면, 4편은 세계관이 독립된 시리즈다. 1편부터 3편까지 못 보셨더라도, '타짜'에 대한 이야기를 들으셨다면 4편도 편하게 보실 수 있다. 저희만의 이야기에 집중하실 수 있을 거다. 감독님이 말씀하셨던 것처럼 저희 영화는 욕망과 배신, 본능 등 인간의 본질적인 이야기를 다루고 있다 보니, 남녀노소 할 거 없이 다 즐기실 수 있다"고 자신했다.

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이어 자신의 캐릭터에 대해 "장태영은 운이 좋고 감도 좋은 친구다. 낙천적인 성격을 갖고 있어서 학창 시절에 친구들과도 사교적으로 지냈다. 노재원이 연기한 박태영과는 정반대의 성향"이라며 "촬영장에서 연기하면서 허영만 선생님의 웹툰 시리즈를 다 봤다. 그 안에서 싱크로율을 맞췄고, 각색된 대본과도 공통점을 찾아 연기했다"고 말했다. 그러면서 노재원을 향해 "박태영 캐릭터와 싱크로율 100% 중 200%"라며 극찬을 아끼지 않았다.

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 노재원이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

노재원은 포커에 있어선 타고난 천재 플레이어지만, 장태영과의 경쟁에서 늘 뒤처지는 박태영으로 분했다. 그는 "처음에 원작만화를 읽고 나서 한 두 달간 헤어 나오지 못했다. 그 이미지를 버리는 데에 시간이 필요했다"며 "그 중요한 키가 저에겐 변요한 선배였다. 선배는 저한테 장태영 그 자체였다. 어느 순간 질투도 나면서 닮고 싶기도 하고, 몰래몰래 따라 하기도 했다. 현장에서 선배한테 많은 배려를 받았고, 연기적으로도 도움을 받았다"고 감사함을 표했다.

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이외에 김민호는 두 태영의 곁을 오랫동안 지킨 친구 하마를, 임세미는 이들을 품어준 누나 장태희로 변신해 극의 중심을 잡았다.

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 문지훈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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문지훈은 장태영과 박태영의 고등학교 동창 아브라함 역을 맡았다. '타짜4'로 스크린에 데뷔한 그는 "영화가 처음이어서 모든 게 새로웠다"며 "한 겨울에 베트남에 갔는데, 거긴 여름이더라. 환경 자체가 바뀌면서 제 기분도 바뀌었다. 참 감사하면서 재밌는 경험이었다"고 말했다. 이어 "20년간 음악을 했고, 영화를 좋아했다"며 "제가 연기를 시작한다고 한 지 6개월 만에 작품을 하게 됐다. 한 5년 정도 걸릴 줄 알았는데, 제가 얼마나 복에 겨운 지 알기 때문에 더 겸손한 마음으로 준비했다"고 덧붙였다.

또 캐릭터와의 싱크로율을 높이기 위해 노력한 점도 언급했다. 문지훈은 "태닝을 많이 했고, 머리스타일도 따로 제품을 안 바르면 굉장히 바보 같았다. 제 팬들과 친구들이 '머리 왜 저렇게 하고 다니냐'고 할 때마다, 영화 촬영 중이라고 말을 못 해서 놀림을 받으면서 지냈다. 살도 105㎏까지 쪘었는데, 92~3㎏까지 뺐다. 감독님께 죄송한 게 계약서에 안 써있어서 그런 것도 있지만, 촬영 중간에 살을 뺐다가 도로 찌웠다"고 말했다. 마지막으로 '타짜4'에 대해선 "인간이 느낄 수 있는 항상 절제해야 하는 감정이 있지 않나. 저희 영화는 필터링 없이 튀어나가는 작품이다. 도파민 터지고 너무 재밌다"고 자부했다.

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 변요한, 노재원, 임세미, 문지훈, 김민호가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

최 감독도 관객들이 '타짜4'를 꼭 봐야 하는 이유에 대해 "그동안 '타짜'시리즈가 전통적으로 추석에 개봉했다"며 "추석에는 역시 '타짜'라는 인식이 있지 않나. 저희도 올해 추석에 개봉하기 위해 열심히 만들었다"고 기대를 당부했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com