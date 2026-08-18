마동석, 피어스 브로스넌·크리스 헴스워스 만난다..'익스트랙션 3' 합류 [공식]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 마동석이 피어스 브로스넌, 크리스 헴스워스와 만난다.

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마동석은 '익스트랙션' 세계관을 기반으로 한 스핀오프 영화 '타이고(TYGO)'의 주인공에 이어 '익스트랙션 3'에도 이름을 올리며 글로벌 액션 행보를 이어간다.

넷플릭스는 17일(이하 현지시간) '익스트랙션 3'의 주요 캐스팅을 공개하고 본격적인 촬영 돌입 소식을 알렸다. 마동석과 함께 피어스 브로스넌, 조 태슬림, 치 루이스-패리, 시에나 아구동이 새롭게 합류했으며, 크리스 헴스워스, 이드리스 엘바, 골쉬프테 파라하니도 출연한다. '익스트랙션 3'는 전편을 연출한 샘 하그레이브 감독이 메가폰을 잡고, '시타델'의 데이비드 웨일이 각본을 맡았다.

'익스트랙션 3'는 타일러 레이크 역의 크리스 헴스워스가 새로운 임무에 나서는 이야기를 그린다. 다만 구체적인 줄거리와 새롭게 합류한 배우들의 역할은 아직 공개되지 않았다. '익스트랙션 3'는 현지 로케이션을 중심으로 수개월간 촬영을 이어갈 예정으로 알려져, 한층 확장된 규모의 액션을 예고한다.

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앞서 마동석은 넷플릭스 영화 '타이고'에서 전쟁고아 출신 용병 타이고 역을 맡았다. '타이고'는 중대한 임무 수행 도중 가족처럼 여기는 리아가 범죄 조직에 납치되자, 타이고가 그를 구하기 위해 목숨을 건 작전에 나서는 이야기다. 이진욱과 블랙핑크 리사도 출연하며, 작품은 넷플릭스 공개를 준비 중이다.

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국내 최고 흥행 액션 프랜차이즈 '범죄도시 5' 촬영부터 '타이고', '익스트랙션 3'까지, 마동석은 국내외 대형 액션 프로젝트를 통해 활발한 활동을 이어가고 있다. 특유의 묵직한 피지컬과 타격감 있는 액션을 구축해 온 마동석이 '익스트랙션 3'에서 크리스 헴스워스, 이드리스 엘바와 어떤 시너지를 선보일지 기대가 모인다.

마동석은 현재 영화 '범죄도시 5' 촬영에 한창이다. '범죄도시 5'는 지난 5월 24일 크랭크인했으며, 마동석은 광역수사대 팀장으로 승진한 괴물형사 마석도 역으로 돌아온다. 마석도는 최악의 범죄자 이강태 역을 맡은 김재영과 맞서 새로운 범죄 소탕 작전을 펼칠 예정이다.