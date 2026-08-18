"이효리 따라쟁이" 유리, '나혼산' 제주 일상에 불편 시선..지인 등판 "보여주기식 못해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 소녀시대 유리의 제주도 일상이 공개된 후 일각에서 '보여주기식'이라는 불편한 반응이 나오자, 지인이 직접 댓글을 남기며 유리를 적극 옹호했다.

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17일 MBC '나 혼자 산다'는 유리의 제주도 생활이 담긴 예고 영상을 공개했다.

영상에서 유리는 새벽 3시에 일어나 지인과 함께 해변에서 요가하며 하루를 시작했다. 그는 "하루를 알차게 보내기 위해 해 뜨기 전에 일어났다. 해 뜨는 해변 앞에서 일출 요가를 하고 싶었다"며 "내 몸과 대화하면서 천천히 깨워가는 거다"라고 설명했다.

요가를 마친 유리는 초록색 봉고차를 개조해 만든 자신만의 아지트로 향했다. 그는 "(봉고차가) 불편한데 편하면서 특별한 걸 얻을 수는 없는 것 같다"며 자신의 삶에 대한 철학을 드러냈다.

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이어 지인과 샐러드로 아침을 챙기던 유리는 "샐러드가 아니라 김치 같다"며 컵라면을 꺼내 순식간에 먹어 치웠다. 디저트로는 빵까지 잔뜩 먹으며 "다 비운 다음에 다시 다 채웠다"고 말했다. 이후에는 봉고차 안에서 여유롭게 낮잠을 자며 휴식을 취했다.

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영상이 공개되자 많은 네티즌들은 "회사 은퇴하고 언젠가 유리 님처럼 살고 싶다", "행복하게 사니 기분 좋네", "건강하고 인간미 있고 예쁘다", "제주살이 더 보고 싶었는데 다시 나와줘서 감사"등의 긍정적인 반응을 보였다.

반면 일부 네티즌들은 "걸그룹 멤버가 성공해서 제주도 한달 살아볼까 하고 가볍게 간 휴가 영상 같은 거 안 보고 싶다", "노잼", "보여주기 식인 거 같다"등 불편한 시선을 드러내기도 했다. 특히 제주도에서 요가원을 운영하며 오랜 기간 제주 생활을 했던 이효리를 언급하며 "이효리 따라쟁이 같음", "이효리랑 비슷" 등의 반응을 보였다.

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이에 유리의 지인이 직접 나섰다. 그는 댓글을 통해 "유리랑 직접 안 만나 봤죠? 얘는 보여주기식 못한다. 나는 직접 여러 번 만났다. 정말 멋진 친구다. 보이는 대로 잘 봐달라"라며 유리를 향한 오해를 풀어달라고 당부했다.