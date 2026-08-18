"변명불가 죄송함" 제니 눈물 이유 이거였나…블랙핑크 10주년 마지막 사과[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 데뷔 10주년 논란에 고개를 숙였다.

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제니는 17일 팬 플랫폼을 통해 "블랙핑크 10주년을 기념하면서 블링크(공식 팬클럽)와 제대로 대화를 나누지 못해 저도 많이 속상했다. 미리 예정돼 있던 페스티벌 마지막 공연까지 마치고 글을 남기는 게 제 마음이 더 잘 전달될 것 같았다"며 장문의 글을 올렸다.

제니는 "10년 동안 여러분 덕분에 다시는 경험할 수 없는 소중한 시간을 선물 받았다. 매순간 블링크가 나눠주는 사랑으로 저희 모두 성장할 수 있었고 더 큰 미래를 그릴 수 있었다. 10주년이란 축하만 나눠야 하는 날 서로에게 아쉬움을 남겨버려 제 입장에선 변명할 수 없는 죄송함 뿐"이라고 밝혔다.

이어 "블랙핑크에게 블링크는 가장 큰 축복이었고 사랑이었다. 성숙하지 못한 모습 보여 미안하고 지난 10년 정말 감사했다고 전하고 싶다. 마음 속 가장 깊은 곳에 우리의 인연 잘 간직하고 있다. 모두에게 행복과 무한한 감사함을 다시 한번 전한다. 10주년 축하하고 함께해줘서 더 고마웠다. 앞으로도 여러분께 사랑을 전달할 수 있는 제니가 되겠다"고 전했다.

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블랙핑크는 8일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 데뷔 10주년 기념 밋앤그릿을 진행했다. 그러나 행사 이틀 전에서야 급하게 이벤트 공지를 한데다 참석 인원이 유료 멤버십 가입자 40명으로 제한됐다는 점, 그럼에도 역조공 선물이 온라인 상에서 6900원에 판매되는 떡과 꽃 두 송이 뿐이었다는 점, 행사가 30분도 되지 않았다는 점 등을 이유로 팬 홀대 논란이 야기됐다. 이에 지수를 시작으로 로제, 리사가 사과를 전했고 제니도 마지막으로 미안한 마음을 드러냈다.

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제니는 14일 일본 도쿄 조조마린 스타디움과 마쿠하리 멧세, 16일 오사카 민박기념 공원에서 열린 대형 페스티벌 '서머소닉 2026' 무대에 올랐다. 그런데 16일 공연에서 마이크 문제와 의상 문제가 발생했다. 제니는 떨리는 손으로 머리카락을 쓸어넘기며 마음을 달랬지만, 결국 예정된 세트리스트 중 두 곡을 부르지 못하고 무대에서 내려왔다. 하지만 제니는 이내 문제를 해결하고 무대로 복귀, 엔딩까지 완벽한 라이브와 퍼포먼스를 선보였다. 그리고 모든 무대를 마친 뒤 엔딩 인사를 전하며 눈물을 쏟았다.

이후 제니는 자신의 계정에 "뒤돌아보면 예상하지 못한 순간이 많았고 기복도 있었다. 이제는 그런 모든 순간이 삶의 일부라는 걸 알게된 것 같다. 모든 일이 완벽할 필요는 없다. 힘들었던 순간까지 소중하게 받아들이는 법을 배우고 있다. 그 순간들이 많은 것을 가르쳐 줬고 나를 한층 더 성장하게 했다"며 함께 공연을 만들어준 스태프와 관객들에 대한 고마움을 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com