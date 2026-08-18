타블로, ♥강혜정과 계속된 부부싸움 이유 "결혼 후 서로 충격, 내가 무슨 짓을 한 거지"

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[스포츠조선 이우주 기자] 에픽하이 타블로가 배우 강혜정과 오랫동안 갈등을 빚었던 이유를 밝혔다.

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18일 타블로의 유튜브 채널에서는 '극강의 연애 상담:이건 꼭 고쳐야 해요!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

타블로는 외국 커뮤니티에 올라온 연애 상담 글을 보며 연애 조언을 건넸다. 데이트 상대의 집이 지저분했다는 한 네티즌의 글에 타블로는 "저도 예전엔 정말 지저분했다. 문제가 있는 수준이었다. 대학생 때 글을 엄청 썼다. 소설도 쓰고 시나리오 같은 것도 썼다. 시간이 날 때마다 글을 쓰고 뭔가를 만들고 싶었다. 그 시간을 청소에는 하나도 안 쓴 거다. 책상 위에 컵이 쫙 널려있었다"고 떠올렸다.

룸메이트의 지적에도 고치지 못했다는 타블로는 "상태가 너무 심각해져서 방이 너무 더러워지니까 걔가 저를 학교에 신고했다"고 밝혔다. 하지만 그 이후에도 방을 치우는 습관을 완전히 고치지는 못했다고. 타블로는 "그게 한참 계속됐다. 그러다 만난 게 아내였다"며 "그 충격은 저희 둘 다한테 있었다. 혜정이는 정리를 얼마나 잘하냐면 그땐 제가 도저히 이해 못할 정도였다. 저는 저렇게까지 정리하는 건 시간낭비같다 생각했다. 혜정이는 음료수나 요구르트를 사면 냉장고에 넣는데 요구르트 전용 칸이 따로 있고 라벨은 모두 앞을 보고 있다. 그래서 결혼하고 이걸 알게 됐을 때 혜정이는 제 방이 서서히 망가지는 걸 보면서 '내가 무슨 짓을 한 거지?' 했을 거다. 둘 다 그런 생각을 했다"고 솔직하게 밝혔다.

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타블로는 "혜정이가 저한테 소리친 일의 거의 100%가 그거 때문일 거다. 제가 물건을 계속 잃어버린다. 혜정이가 소리치면 저는 제 방을 정당화시키려고 맞받아쳤다. '나는 뭐가 어디 있는지 다 알아. 난 이렇게 해야 일이 잘 돼'라고 하지만 완전히 헛소리다. 저는 방 안에서 다 잃어버린다"고 털어놨다.

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계속된 말다툼 끝에 타블로는 강혜정에게 맞추기 위해 방을 치우기 시작했다고. 타블로는 "제가 여기까지 오게 된 건 당연히 신혼여행도 갔고 가족 여행도 많이 갔고 그러면서 혼도 많이 났기 때문이다. 그러다 천천히 고쳐졌다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com