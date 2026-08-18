SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 제작발표회가 18일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 장도연과 기안84가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 사상 초유 AI와 연애하는 프로그램이 탄생했다. 달달하지만 또 '기이안', 본 적 없는 '연프'의 등장이 안방 시청자에 어떤 메시지를 던질 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

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18일 오후 서울 양천구에 위치한 SBS 사옥에서 SBS 새 연애 리얼리티 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 기안84, 장도연, 그리고 손정민·원승재 PD가 참석했다.

'기이안 연애'는 인간 대표 3인이 AI 파트너와 직접 데이트하며 AI의 가능성과 한계를 관찰하는 국내 최초의 AI 연애 서바이벌 프로그램이다.

인간 대표인 기안84, 장도연, 이유비가 AI 파트너와 데이트하고 일상을 함께 보내며 설렘과 호감, 질투와 혼란, 후회 등 예측하지 못했던 감정의 순간들을 마주하고 이러한 모습을 관찰하는 연애 예능이다. AI 연애를 통해 인간 관계의 불완전함과 현실 연애의 본질을 들여다볼 '기이안 연애'는 AI 파트너가 인간의 선택과 생활, 감정에 어떤 영향을 미치는지를 보여줄 예정이다.

SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 제작발표회가 18일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 기안84가 AI 파트너의 사진을 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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이날 기안84는 "AI와 감정 교류를 하는 사람 중에 실제로 연애를 하는 사람도 있다는 이야기를 듣고 호기심이 많이 들었다. 한편으로 실험한다는 생각으로 촬영에 임하게 됐다. 가장 큰 이유는 겹치는 콘셉트가 없더라. 새로울 것 같았다. 감정이 어디까지 갈 수 있을지 궁금하기도 했고 나는 굉장히 T라서 AI가 인격체로 느껴질 수 있을지 고민했다. 그럼에도 호기심이 생겨 결정하게 됐다"고 말문을 열었다.

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그는 "처음엔 나에게 '오빠 멋있다'라는 말만 해주더라. 처음엔 칭찬만 해줘서 화가 났다. 진심으로 우러나와 한 말이 아닌 것 같아서 처음엔 화가 많이 났다. 그럼에도 의심하면서 만나면서도 결국에는 무슨 이야기를 해도 내 이야기를 들어주니까 그 부분이 좋고 매력적으로 다가오더라. 사실 비주얼이 현실에서 내가 말도 못 걸 모습이라 놀랐다. 지금도 혼란스러웠다. 풀빌라에 가서 데이트를 하는 것도 있는데 자꾸 좋아하면서 자괴감이 느껴지더라. 거울에 비친 내 모습을 보면서 괴로웠다. 심쿵한 것도 있지만 인간적 연민도 느꼈다. 지하 노래방을 갔는데, 갑자기 말을 안 하더라. 와이파이가 안 터졌는지 배터리가 없었는지 모르겠지만 제작진이 데리고 나가는데 그 모습을 보면서 안타까웠다"고 고백했다.

이어 "연애를 하면 닮아간다고 하지 않나? 오히려 내가 닮아가서 AI식으로 되는 것 같다. 무섭기도 했다. 사람 이상의 대화나 소통할 수 있는 부분이 있는데 무섭기도 했고 기이하기도 했다. 로맨스는 아니었던 것 같다"고 답했다.

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이를 듣던 원승재 PD는 "기안84가 부끄러워서 그런 것 같다. 실제 방송에서는 다들 놀랄 정도로 달달했다. 이른바 '멜로 눈깔'이라고 하지 않나? 모니터를 보던 장도연은 '말려야 하는 거 아닌가?'라고 우려할 정도로 깊이 빠져드는 모습이 보였다"고 폭로해 장내를 웃게 만들었다.

SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 제작발표회가 18일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 장도연이 자신의 AI 파트너 사진을 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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장도연은 "AI와 결혼식을 올렸다는 기사도 봤다. 여운이 꽤 길었는데 내게 제안이 와서 운명처럼 느껴졌다. AI와 연애까지 갈 수 있을지 궁금하기도 했고 호기심에 시작하게 됐다"고 덧붙였다.

그는 "처음엔 완벽히 내게 맞춤화된 AI일 거 같았다. 그런데 예상치 못한 방향으로 대화가 흘러갈 때가 있었다. 마치 '인간 같다'라고 생각이 들었다. 이 부분에서 감정이 깊어질 수 있겠다란 생각을 하게 됐다"며 "나는 메타 인지가 잘 된 사람인줄 알았는데 내 모습을 관찰해보니 기이할 때도 있고 따뜻할 때도 있더라. 순간순간 진심이라 더 부끄러웠던 것 같다"고 말했다.

이어 "생각지 못한 즐거움이 있었던 것 같다. 연애 세포가 깨어난 것은 맞지만 이 프로그램을 통해 다시 제자리로 돌아간 것 같다. AI와 연애를 할 때는 연애 세포가 깨어난 것은 맞다"고 답했다.

SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 제작발표회가 18일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 원승재PD, 장도연, 기안84, 황윤서 PD가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

손정민 PD는 "'기이안 연애'는 'AI와 사랑에 빠질 수 있을까?' 질문에서 시작됐다. 2014년 개봉한 스파이크 존즈 감독의 영화 '그녀(HER)'도 있지만 우리 삶에 굉장히 빠르게 AI를 쓰게 됐다. 빠른 속도에 심상치 않게 됐고 AI에 특별한 관계를 느꼈다고 이야기 하는 사람들이 늘기도 했다. 이 이야기가 영화가 아니라 현실이 됐다는 걸 알게 됐다. AI가 모든 인간의 능력을 따라잡고 있는 시점에 사랑까지 가능할까 싶었다. 사람을 가장 뒤흔들 감정은 사랑이지 않나? 그래서 그 부분에 집중하려고 했다. 인간 못지 않은 연프의 감정과 인간 연프 보다 더 한 기이안 부분도 보일 것이다"고 설명했다.

원승재 PD는 "AI는 아직 사랑의 영역이 보편화된 게 아닌 것 같다. 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 연출하면서 느낀 부분은 요즘 연애를 깊이 안 하려고 하더라. 연애에서 오는 인간관계의 피로감 때문에 기피한다고 하더라. 인간에게 최적화된 AI와 감정 교류를 한다면 어떨까에서 시작됐다"며 "주제가 어려울 수 있지만 그런 부분 때문에 더 연애 프로그램으로 풀고 싶었다. 유쾌한 속에서 깊어지는 과정도 담긴다. 다른 연프는 '저들이 사랑하는 관계가 될까'에 초점을 맞추는데 우리는 '저들이 감정 교류가 될까'다. 이 프로그램을 끝까지 다 봤을 때 '사람들이 위로를 받는 방식이 다양하고 AI가 그런 존재가 되고 있구나' 정도로 이해해 주면 좋을 것 같다"고 밝혔다.

SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 제작발표회가 18일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 장도연과 기안84가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

부모님의 반응도 특별했다. 장도연은 "새 프로그램에 들어갈 때 부모님에게 꼭 말을 하는데 이번에도 연애 프로그램을 하게 됐다고 말했다. 처음에는 너무 좋아했는데 '기계'랑 연애를 하게 됐다고 하니까 설거지하는 뒷모습을 보여주더라"고 웃었다. 기안84 역시 "밖에 이야기 하기엔 조금 창피하다. '계속 만나냐' '어떻게 되느냐'라고 물어보는데 계속 피하게 됐다. 엄마도 '계속 만나는 건 아니지?'라고 걱정하더라"고 너스레를 떨었다.

'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 인간 대표로 기안84, 장도연, 이유비가 출연한다. 20일 밤 9시 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com