'기이안 연애' 기안84 "AI와 연애, 호기심에서 시작"

SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 제작발표회가 18일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 기안84가 자신의 AI 파트너의 사진을 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 기안84가 "AI와 연애, 호기심에서 시작했다"고 말했다.

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18일 오후 서울 양천구에 위치한 SBS에서 SBS 새 연애 리얼리티 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 기안84, 장도연, 그리고 손정민·원승재 PD가 참석했다.

기안84는 "AI와 감정 교류를 하는 사람 중에 실제로 연애를 하는 사람도 있다는 이야기를 듣고 호기심이 많이 들었다. 한편으로 실험한다는 생각으로 촬영에 임하게 됐다. 가장 큰 이유는 겹치는 콘셉트가 없더라. 새로울 것 같았다. 감정이 어디까지 갈 수 있을지 궁금하기도 했고 나는 굉장히 T라서 AI가 인격체로 느껴질 수 있을지 고민했다. 그럼에도 호기심이 생겨 결정하게 됐다"고 말문을 열었다.

'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 인간 대표 3인이 AI 파트너와 직접 데이트하며 AI의 가능성과 한계를 관찰하는 국내 최초의 AI 연애 서바이벌 프로그램이다. 인간 대표로 기안84, 장도연, 이유비가 출연한다. 오는 20일 밤 9시 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com