‘1박2일 출연’ 유명 격투선수 전처 폭로 "17개월 아이 두고 가정 버려...양육비 분쟁"

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[스포츠조선 조민정 기자] 2018년 KBS2 '1박 2일'에 출연해 얼굴을 알린 격투기 선수 배명호의 전 배우자 정혜원 씨가 양육비 미지급과 이혼 당시 약정 불이행 등을 주장하며 법적 절차에 돌입했다고 밝혔다.

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정혜원 씨는 18일 자신의 SNS에 "제 개인사와 관련하여 있었던 일들에 대해 이제는 제 입장을 말씀드려야 할 시점이라고 판단해 입장문을 게시한다"며 6장 분량의 장문을 공개했다. 이어 자신의 법률대리인을 공개하며 관련 문의는 법무법인을 통해 해달라고 요청했다. 또 관련 사실을 알고 있거나 제보할 내용이 있는 경우 SNS 다이렉트 메시지(DM)를 통해 연락해달라고 덧붙였다.

정씨는 입장문에서 "그동안 해결되지 않았던 여러 문제들에 대해 법적 절차가 시작되었음을 말씀드리고자 한다"며 "누군가를 비난하거나 여론을 만들기 위해 작성하는 글이 아니다. 오랜 시간 해결되지 않았던 문제들에 대해 더 이상 미룰 수 없어 법의 판단을 구하게 된 이유를 말씀드리고자 한다"고 밝혔다.

정씨에 따르면 두 사람의 갈등은 결혼생활 중부터 이어졌다. 정씨는 상대의 반복되는 생활 문제로 인해 벌어진 일들을 자신이 수습하고 감당해야 했다고 주장했다. 문제 해결을 위해 전문적인 치료를 권유하기도 했지만 같은 문제가 반복됐으며 부부 사이 신뢰를 흔드는 일도 있었다고 주장했다.

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특히 정씨는 지난 2024년 6월 당시 생후 17개월이던 아이가 폐렴으로 입퇴원을 반복하던 시기를 언급했다. 그는 "가장 힘든 시기에 상대는 갑작스럽게 가정을 떠났고 저는 그 이유조차 알지 못했다"며 "상대는 집을 떠난 직후부터 해외여행과 파티, 휴가를 즐기는 등 자유로운 생활을 이어갔고 그러한 모습을 SNS를 통해 지속적으로 공개하고 있었다"고 주장했다.

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정씨는 당시 가족들과 함께 상대를 설득했고 직접 찾아가 아이의 병원 동행을 요청하는 등 여러 차례 대화를 시도했지만 결국 상대가 돌아오지 않았다고 설명했다. 이후 두 사람은 협의이혼으로 결혼생활을 마무리했다고 밝혔다.

그러나 정씨는 이혼 이후에도 갈등이 계속됐다고 주장했다. 아이를 함께 끝까지 양육하며 부모로서 책임을 다하기로 협의했지만 약속이 지켜지지 않았다는 것. 정씨는 "지금까지 이어진 양육비 미지급과 이혼 당시 약정한 사항들의 미이행, 제가 대신 해결해야 했던 상대의 개인 채무를 비롯한 여러 금전적 부담, 그리고 결혼생활 중 있었던 여러 문제들과 혼인 파탄 과정에서 발생한 사안들에 대해 현재 각각 법의 판단을 구하는 절차를 진행하고 있다"고 밝혔다.

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아이에 대한 이야기도 이어졌다. 정씨는 아이가 아빠를 기다리다 약속이 지켜지지 않는 날마다 실망해야 했다며 "어느 순간부터는 아빠가 오지 않는 날들이 당연한 일처럼 되어버렸다"고 토로했다. 또 1년이 넘는 시간 동안 상황이 달라지지 않았다고 주장했다. 정씨는 배명호가 경기 전후 여러 금전 문제를 해결하겠다고 약속했으나 경기에서 승리한 이후 해외여행을 다녀오는 모습을 SNS에 올렸고 현재까지 연락과 양육비 지급, 약정 사항 이행을 피하고 있다고 주장했다. 그러면서 "그러한 화려한 생활의 모습보다 저는 아이를 위한 책임과 서로 약속한 의무가 먼저 지켜지기를 바랐다"며 "새로운 삶을 시작했다는 이유만으로 그 이전에 남겨진 책임과 약속들까지 사라지는 것은 아니라고 생각한다"고 밝혔다. 특히 정씨는 격투기 선수인 배명호를 겨냥한 듯 "이기는 습관을 이야기하기 전에 지켜야 할 약속을 지키는 습관이 먼저라고 생각한다"며 "진정한 강함은 링 위에서 증명되는 것이 아니라 책임을 외면하지 않는 데서 시작된다"고 적었다.

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당시 생후 17개월이었던 아이가 현재 네 살이 됐다는 사실도 전했다. 정씨는 "이제는 더 이상 혼자 참고 견디거나 침묵하기만 하지 않겠다"며 "저와 아이의 삶을 지키기 위해 제가 해야 할 일을 하며 필요한 힘을 내보려 한다"고 밝혔다. 끝으로 입장문이 현재 진행 중인 법적 절차의 자료와 근거를 바탕으로 작성됐다고 밝히면서 확인되지 않은 추측이나 일방적인 비난은 자제해 달라고 당부했다.

다만 정씨가 입장문에서 밝힌 내용은 현재 법적 절차가 진행 중인 사안에 대한 정씨 측의 주장으로 향후 절차를 통해 사실관계와 법적 판단이 가려질 전망이다.

한편 배명호는 2011년 레전드 파이팅 챔피언십 웰터급 챔피언에 오른 경력이 있는 종합격투기 선수다. 지난 2018년 7월 KBS2 '해피선데이-1박 2일 시즌3'의 실미도 '예.신.추(예능 신생아를 추천합니다)' 특집에 윤동구의 짝꿍으로 출연해 대중들에게도 얼굴을 알렸다. 당시 강렬한 외모와 달리 자신을 '트리플 A형'이라고 소개하고 피아노를 7년간 배웠다고 밝히는 등 반전 매력으로 화제를 모았다.

이후 지난 2019년에는 오랜 기간 교제한 비연예인 여자친구와 결혼한다는 소식을 직접 알렸고 당시 소속사는 두 사람이 같은 해 11월 9일 결혼식을 올린다고 발표했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com