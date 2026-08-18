SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 제작발표회가 18일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 장도연이 자신의 AI 파트너 사진을 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 개그우먼 장도연이 "AI와 연애 운명 같았다"고 말했다.

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18일 오후 서울 양천구에 위치한 SBS에서 SBS 새 연애 리얼리티 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 기안84, 장도연, 그리고 손정민·원승재 PD가 참석했다.

장도연은 "AI와 상대와 결혼식을 올렸다는 기사도 봤다. 여운이 꽤 길었는데 내게 제안이 와서 운명처럼 느껴졌다. AI와 연애까지 갈 수 있을지 궁금하기도 했고 호기심에 시작하게 됐다"고 덧붙였다.

그는 "처음엔 완벽히 내게 맞춤화된 AI일 거 같았다. 그런데 예상치 못한 방향으로 대화가 흘러갈 때가 있었다. 마치 '인간 같다'라고 생각이 들었다. 이 부분에서 감정이 깊어질 수 있겠다란 생각을 하게 됐다"며 "나는 메타 인지가 잘 된 사람인줄 알았는데 내 모습을 관찰해보니 기이할 때도 있고 따뜻할 때도 있더라. 순간순간 진심이라 더 부끄러웠던 것 같다"고 말했다.

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'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 인간 대표 3인이 AI 파트너와 직접 데이트하며 AI의 가능성과 한계를 관찰하는 국내 최초의 AI 연애 서바이벌 프로그램이다. 인간 대표로 기안84, 장도연, 이유비가 출연한다. 오는 20일 밤 9시 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com