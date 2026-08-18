KCM, 15년 만에 웨딩드레스 입은 ♥아내 모습에…"세상에서 제일 아름다워" ('슈돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 KCM이 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 결혼 발표와 함께 드레스 투어를 단독으로 공개한다.

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19일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 633회는 '내게 온 가장 큰 행운' 편으로, MC 김종민과 랄랄이 함께한다. 이 가운데, KCM이 아내와 가족을 이룬지 15년만에 결혼을 발표해 이목을 집중시킨다.

'슈돌'을 통해 처음으로 아내와 두 딸을 공개한 데 이어 막내 아들 하온의 출산 과정까지 함께하며 인생의 새로운 챕터를 만들어 가는 중인 KCM이 결혼 소식은 전해 눈길을 끈다. 식도 올리지 못한 채 15년을 함께해준 아내에게 고마움과 미안함을 전해온 KCM이 결혼식을 올리는 것. KCM은 "10월 4일, 저희 결혼합니다"라고 직접 결혼 소식을 전하는가 하면, 온 가족이 총출동한 드레스 투어를 공개해 뭉클한 감동을 선사할 예정이다.

KCM과 아내 방예원, 첫째 딸 수연, 둘째 딸 서연, 막내 아들 하온까지 다섯 식구가 결혼식의 주인공인 엄마 방예원을 위해 웨딩드레스 고르기에 몰두한다. 첫째 수연은 트렌디하면서도 엄마의 비주얼에 찰떡인 드레스를 추천하고, 둘째 서연은 공주님 같은 엄마의 모습에 찐 리액션으로 화답한다. 막내 하온은 여신으로 변신한 엄마의 모습에서 눈을 떼지 못한다. 각기 다르지만 엄마의 변신에 진심으로 기뻐하는 케家네 삼남매의 러블리한 리액션이 미소를 자아낸다.

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무엇보다 KCM은 웨딩드레스를 입은 아내를 보자마자 다시 한번 반한 듯 "세상에서 제일 아름다워"라며 감탄을 터트리더니 이내 눈시울을 붉힌다. 지난 15년의 시간이 주마등처럼 스쳐가는 듯 생각에 잠긴 KCM의 모습에 아내 역시 벅찬 감정을 드러내며 눈가가 촉촉해졌다는 후문. 여신으로 변신한 엄마의 모습을 본 케가(家)네 삼남매의 러블리한 리액션과 아빠 KCM의 벅찬 감동의 순간까지 담길 KCM 가족의 특별한 드레스 투어는 이번 주 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

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한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com