'기이안 연애' 장도연 "연프 하는 딸 반긴母..기계랑 연애한다는 말에 침묵"

SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 제작발표회가 18일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 장도연이 자신의 AI 파트너 사진을 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 개그우먼 장도연이 "엄마가 연프(연애 프로그램) 한다고 해서 좋아했는데, 기계 이야기를 듣고 침묵했다"고 말했다.

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18일 오후 서울 양천구에 위치한 SBS에서 SBS 새 연애 리얼리티 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 기안84, 장도연, 그리고 손정민·원승재 PD가 참석했다.

장도연은 "새 프로그램에 들어갈 때 늘 부모님에게 꼭 말을 하는데 이번에도 연애 프로그램을 하게 됐다고 말했다. 처음에는 엄마가 너무 좋아했다. 일반인인지 연예인인지 물어보기도 했는데, '기계'와 연애를 하게 됐다고 하니까 설거지하는 뒷모습을 보여주더라"고 웃었다.

'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 인간 대표 3인이 AI 파트너와 직접 데이트하며 AI의 가능성과 한계를 관찰하는 국내 최초의 AI 연애 서바이벌 프로그램이다. 인간 대표로 기안84, 장도연, 이유비가 출연한다. 오는 20일 밤 9시 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com