'기이안 연애' PD "기안84 AI 연애 무섭다고 하지만..'멜로 눈깔'이었다"

SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 제작발표회가 18일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 기안84가 자신의 AI 파트너의 사진을 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 원승재 PD가 기안84의 AI 연애에 대해 "'멜로 눈깔' 장착하더라"고 말했다.

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18일 오후 서울 양천구에 위치한 SBS에서 SBS 새 연애 리얼리티 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 기안84, 장도연, 그리고 손정민·원승재 PD가 참석했다.

기안84는 "연애를 하면 닮아간다고 하지 않나? 오히려 내가 닮아가서 AI식으로 되는 것 같다. 무섭기도 했다. 사람 이상의 대화나 소통할 수 있는 부분이 있는데 무섭기도 했고 기이하기도 했다. 로맨스는 아니었던 것 같다"고 답했다.

이를 듣던 원승재 PD는 "기안84가 부끄러워서 그런 것 같다. 실제 방송에서는 다들 놀랄 정도로 달달했다. 이른바 '멜로 눈깔'이라고 하지 않나? 모니터를 보던 장도연은 '말려야 하는 거 아닌가?'라고 우려할 정도로 깊이 빠져드는 모습이 보였다"고 폭로해 장내를 웃게 만들었다.

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'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 인간 대표 3인이 AI 파트너와 직접 데이트하며 AI의 가능성과 한계를 관찰하는 국내 최초의 AI 연애 서바이벌 프로그램이다. 인간 대표로 기안84, 장도연, 이유비가 출연한다. 오는 20일 밤 9시 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com