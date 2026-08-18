신세경 만난 정해인, 액션 벗고 ‘진짜 러브’…"피칠갑 안 해 행복"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정해인이 신세경과 호흡을 맞추는 차기작에 대한 기대감을 드러냈다.

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18일 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,' 측은 'P 치고 굉장히 능동적인 정해인. 형들이랑 맛있는 거 먹으려고 예약도 함'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에는 서울 동작구에서만 30년 가까이 살아온 '동작의 아들' 정해인이 유재석, 유연석, 허성태와 함께 동네 곳곳을 누비는 모습이 담겼다. 정해인은 맛집 검색부터 예약까지 일사천리로 해결하며 형들의 감탄을 자아냈다.

이런 가운데 유재석은 정해인에게 여름 휴가 계획을 물었다. 정해인은 "이제 촬영 들어가야 된다"며 "신세경 씨와 '러브 바이러스'라는 작품을 한다"고 차기작을 언급했다.

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이에 유재석은 "우리 해인이는 계속 러브로 가네"라며 부러움을 드러냈고, 정해인은 "이번에는 제대로 된 러브러브다"라고 답해 웃음을 안겼다.

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특히 정해인은 "이번엔 진짜 러브다. 액션도 없다"며 "피 분장을 안 하는 게 너무 오랜만이다"라고 덧붙였다.

그동안 정해인은 넷플릭스 시리즈 'D.P.'를 비롯해 영화 '베테랑2' 등 강도 높은 액션과 거친 장면이 포함된 작품에서 활약해왔다. 그런 만큼 이번 작품에서는 액션을 내려놓고 신세경과 본격적인 로맨스를 펼칠 것을 예고해 기대를 모은다.

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정해인과 신세경이 호흡을 맞추는 '러브 바이러스'는 로맨틱 코미디 장르의 작품이다. 연예인급 비주얼에 고소득 엘리트인 두 남녀가 9년째 연애를 이어오며 결혼을 앞둔 가운데, 어느 날 서로에게 '바람' 예방주사를 놓으면서 벌어지는 이야기를 그린다.

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'눈이 부시게', '로스쿨', '나의 해방일지', '천국보다 아름다운' 등을 연출한 김석윤 감독이 메가폰을 잡아 정해인, 신세경과 어떤 로맨틱 코미디를 완성할지 관심이 쏠린다.

한편 '틈만나면,'은 '투유 MC' 유재석, 유연석이 일상 속 잠깐의 틈새 시간을 찾아 행운을 선물하는 예능 프로그램이다. 이날 방송에는 정해인과 허성태가 '틈친구'로 출연해 서울 동작구를 찾는다. 매주 화요일 오후 9시 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com