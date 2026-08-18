김현정, 고속도로 한복판에서 멈춘 차 "심장 벌렁거려, 견인 비용만 70만 원"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 김현정이 아찔한 사고를 당할 뻔했다.

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김현정은 18일 "지난 주 토요일 장성 공연을 가던 도중 사고가 날 뻔했습니다. 비가 오던 고속도로 한가운데에서 저의 차 액셀에서 소리가 퍼벅 퍼벅 나기 시작했는데요. 이후 시동도 안 걸리고 차가 그대로 멈추는 현상이 발생했습니다. 아직도 그때만 생각하면 너무 아찔하고 심장이 벌렁거릴 만큼 너무 놀랐네요. 다행히 공연을 잘 마치고 서울로 돌아왔습니다"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

영상 속 김현정은 사고 경위를 밝혔다. 김현정은 "엊그저께 정말 엄청난 일이 있었다. 차를 타고 가는데 갑자기 액셀이 퍼벅 거리기 시작했다. 고속도로에서 얼마나 떨었는지. 차에 엔진 경고등이 계속 뜨고 차 상태는 점점 안 좋아지고 나중에 시동만 걸리다 꺼졌다. 그래서 차 안에서 렉카가 오기 전까지 모든 시동을 끄고 기다렸다"고 털어놨다.

당시를 떠올린 김현정은 "거기다 비는 또 오고. 심장이 얼마나 벌렁거리던지, 우리 공연장까지 잘 갈 수 있을까 두 손 모아 기도했다"며 "불쌍한 내 차는 렉카에 끌려가는데 그 모습을 동영상으로 찍었다"고 밝혔다. 이어 공개된 영상에는 견인되고 있는 김현정의 차 모습이 담겼다. 김현정은 "서울까지 오는데 (비용이) 70만 원이었다. 서울엔 잘 도착했다

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"고 밝혀 팬들을 안도하게 했다.

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wjlee@sportschosun.com