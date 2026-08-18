'31살 여신이었던 전지현' 14년 전 웨딩 미공개컷...흑백 뚫고 나온 아우라

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 전지현의 14년 전 웨딩사진 미공개컷이 뒤늦게 공개돼 시선을 사로잡고 있다.

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더써드마인드 대표이자 포토그래퍼 김보하는 최근 자신의 공식 SNS를 통해 전지현의 과거 웨딩사진과 당시 촬영 모습을 엮은 영상을 차례로 공개했다.

김보하는 지난 2012년 전지현의 웨딩사진 촬영을 맡았던 포토그래퍼다. 이번에 공개된 사진에는 결혼을 앞둔 당시 전지현의 다양한 모습이 흑백으로 담겼다.

사진 속 전지현은 어깨선을 고스란히 드러낸 순백의 튜브톱 웨딩드레스에 베일을 늘어뜨린 채 촬영에 임하고 있다. 머리를 깔끔하게 뒤로 넘겨 얼굴선을 드러낸 전지현은 별다른 포즈 없이 서 있는 순간에도 특유의 우아하고 세련된 분위기를 자아낸다.

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촬영 중 자연스럽게 포착된 듯한 모습도 눈길을 끈다. 전지현은 스태프들 사이에서 무심한 표정으로 어딘가를 바라보고 있다. 화려하게 꾸며진 웨딩화보의 한 장면이라기보다 촬영 현장의 순간을 그대로 담아낸 모습임에도 남다른 존재감을 드러낸다.

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또 다른 사진에서는 분위기가 확 달라진다. 전지현은 풍성하게 펼쳐진 웨딩드레스를 입고 고풍스러운 소파에 기대앉아 카메라를 응시하고 있다. 한쪽 팔을 머리 위로 길게 뻗은 과감한 포즈와 무심한 듯한 눈빛이 어우러져 신부의 단아함보다는 패션 화보를 연상시키는 강렬한 분위기를 완성했다.

특히 두 사진 모두 흑백임에도 전지현 특유의 아우라가 고스란히 전해진다. 화려한 색감 없이 인물과 드레스만으로 시선을 집중시키는 모습이 14년이라는 세월을 무색하게 한다.

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사진이 촬영된 2012년 당시 전지현은 31세였다. 14년 전 사진임에도 현재 촬영한 화보라고 해도 어색하지 않을 만큼 세련된 스타일링과 분위기가 감탄을 자아낸다.

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사진을 접한 누리꾼들 역시 "순백의 여신이라는 칭호도 부족하다", "정말 너무 예쁘다", "그 시절 전지현은 신이었다", "드레스가 너무 잘 어울린다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 1981년생인 전지현은 2012년 4월 동갑내기 최준혁 알파자산운용 대표와 결혼했다. 두 사람은 슬하에 두 아들을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com