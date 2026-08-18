"재벌도 택시를 타네" 박준형 인터뷰 도와준 사람이 '현대家' 정윤이…제작진도 몰랐다

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[스포츠조선 이우주 기자] '와썹맨'에서 깜짝 놀랄 우연의 비하인드가 공개됐다.

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최근 유튜브 채널 '와썹맨'에서는 ''휴지통에서~누가 돌아왔게~' 이렇게 유명한데 왜 휴지통행이야 매애앤~ 미방분부터 비하인드까지 싹 다 까봐썹'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

'와썹맨' 측은 박준형이 우연히 만났던 유명인들을 편집했던 이유를 담은 비하인드 영상을 공개했다. 지난 영상에서 우연히 권오중을 만났던 박준형. 권오중과 SBS '순풍산부인과'로 인연을 맺은 박준형은 "너무 많이 도와줬다. 난 그때 매니저도 없었고 매일 옷도 똑같은 거 입고 점심 때 돈도 없어서 가만 있으면 같이 밥 먹으러 가자 했다. 송혜교하고 둘이 많이 도와줬다"고 고마워했다. 영화 '악마는 프라다를 입는다2'를 보러 왔다는 권오중에 박준형은 "그거 왜 보냐. 그거 20년 전에 한 거 아니냐"고 물었다. 20년 만에 2편이 나온 줄 몰랐던 것. 이에 제작진은 "요즘 애들 공감 부족"이라며 편집 이유를 밝혔다.

이어 불교박람회에서 우연히 선재스님을 만났던 박준형. 제작진들은 선재스님을 알아보고 놀랐지만 박준형은 선재스님을 알아보지 못했다. 제작진은 "알아보지 못해 대화가 안 됐다"고 편집 이유를 밝혀 웃음을 안겼다.

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제작진도 댓글을 보고서야 알았다는 가장 놀라운 만남도 있었다. 전화 인터뷰 편 당시 택시에서 내린 두 여성을 붙잡고 인터뷰를 한 박준형. 흔쾌히 인터뷰를 도와줬던 사람이 알고 보니 정몽구 현대자동차그룹 명예회장의 딸이자 해비치호텔앤드리조트 정윤이 고문이었던 것. 정윤이 고문의 등장에 제작진은 물론 구독자들도 깜짝 놀랐다. 구독자들은 "재벌이 이렇게 나온다고?" ,"정의선 회장님 누나라고요?", "재벌이 택시타고 다니고 검소하다", "재벌도 택시를 타는구나" 등의 반응을 보이며 정윤이 고문의 소탈한 모습에 놀랐다.

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wjlee@sportschosun.com