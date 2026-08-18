소유, 30살에 난자 얼리려다 결국 포기…“이런 세상에 내 애 낳기 싫어”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 소유가 과거 난자 냉동까지 구체적으로 고민했지만 결국 포기하게 된 사연을 털어놨다. 특히 코로나19 당시 어린아이들이 마스크를 쓰고 다니는 모습을 보면서 출산에 대한 생각까지 달라졌다고 밝혔다.

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소유는 최근 자신의 유튜브 채널 '소유기'를 통해 연애와 결혼, 출산에 대한 이야기를 나눴다.

소유는 20대 초반까지만 해도 인생의 최종 목표가 '엄마'였다고 회상했다. 가수로서 성공하는 것과 별개로 행복한 가정을 꾸리고 아이를 낳는 삶을 꿈꿨다는 것. 실제로 서른 살이 됐을 당시에는 난자 냉동까지 계획했다. 건강한 상태의 난자를 보관하기 위해 몸 상태를 최대한 좋게 만든 뒤 난자를 얼리겠다는 생각이었다.

그러나 난자 냉동 과정에서 매일 배에 주사를 맞아야 한다는 사실을 알게 되면서 계획을 접었다. 평소 바늘에 대한 공포가 심했던 것이 결정적인 이유였다.

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출산에 대한 생각 자체가 달라지는 데에는 코로나19도 영향을 미쳤다. 소유는 자신이 서른 살이 되던 무렵 코로나19가 확산됐다며 어린아이들이 외출할 때마다 마스크를 챙겨 쓰는 모습을 봤다고 떠올렸다. 마음껏 뛰어놀아야 할 아이들이 일상적으로 마스크를 써야 하는 모습을 보면서 안타까움을 느꼈다고.

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그러면서 아이를 낳은 뒤 걱정하고 신경 써야 할 일이 너무 많을 것 같다는 생각도 커졌다고 밝혔다. 결국 소유는 "이런 세상에 내 애를 낳고 싶지 않아"라는 마음까지 들었다고 솔직하게 털어놨다. 아이에 대한 생각이 달라지면서 결혼에 대한 가치관도 자연스럽게 변했다고도 했다. 소유는 32살 무렵부터 아이를 낳을 생각이 없다면 굳이 결혼하고 싶지 않다는 쪽으로 생각이 기울었다고 밝혔다.

한편 소유는 현재 개인 유튜브 채널 '소유기'를 통해 일상과 다양한 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com