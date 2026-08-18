구혜선, 헤어롤 이어 또 고가 제품..45만원 수제 만년필 제작 "작품으로 봐달라"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 겸 사업가 구혜선이 이번에는 직접 만든 수제 만년필을 선보였다.

Advertisement

구혜선은 18일 "핸드메이드 만년필을 제작하였는데요. 가격대가 높은 편에 속하여 작품으로 봐주시고 또 사용하여 주셨으면 하는 바람입니다"라는 글과 함께 사진과 구매 페이지를 공개했다.

구매 페이지 설명에 따르면 해당 만년필은 인조가죽 소재로 제작됐으며, 가격은 45만 원으로 책정돼 있다.

앞서 구혜선은 자신이 개발해 특허까지 받은 원형 헤어롤 브랜드 '쿠롤(KOOROLL)'을 선보이며 본격적인 사업가 행보에 나선 바 있다.

Advertisement

당시 헤어롤은 1개 1만 3,000원, 2개 세트 2만 5,000원에 판매됐는데, 일부 소비자들 사이에서는 가격이 높다는 반응이 나오기도 했다.

Advertisement

이에 대해 구혜선은 직접 제품의 제작 방식과 가격 책정 배경을 설명했다. 그는 "기존 둥근 헤어롤과 다르게 80% 이상의 플라스틱을 없앤 제품"이라며 "내구성이 좋아 영구적 사용이 가능한 제품"이라고 강조했다.

이어 "첫 제조 수량이 많지 않아 원가가 높고 이러한 이유로 현재는 가격이 높은 편이나 차츰 할인 이벤트 등을 통해 소비자가 구매에 부담을 갖지 않도록 제공할 계획"이라고 밝혔다.

Advertisement

이후에도 구혜선은 10만 원대의 한정판 수제 가죽 펜 케이스를 선보였으며, 이번에는 45만 원짜리 수제 만년필까지 내놓으며 사업 확장 행보를 이어가고 있다.

Advertisement

한편 구혜선은 배우와 영화감독, 작가, 화가 등 다양한 분야에서 활동 중이다.