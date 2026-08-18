'크로스파이어' EWC 2026 개막…클럽 챔피언십 판도 가를 마지막 승부

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스마일게이트의 글로벌 온라인 FPS '크로스파이어'가 '이스포츠 월드컵 2026(Esports World Cup 2026·EWC 2026)' 마지막 주를 장식한다. 특히 대회 종합 성적을 합산해 최고의 e스포츠 클럽을 가리는 '클럽 챔피언십' 선두권 팀들이 모두 출전해, 최종 순위 경쟁의 변수로도 주목된다.

'크로스파이어' EWC 2026은 18일(현지시각) 그룹 스테이지를 시작으로 22일까지 프랑스 파리에서 열린다. 총상금은 200만 달러(약 28억 3000만원)로, 16개 팀이 2개 조로 나뉘어 경쟁한 뒤 각 조 상위 4개 팀이 8강에 진출한다. 21~22일에는 플레이오프와 결승전이 이어진다.

EWC 2026은 올해 처음으로 사우디아라비아 밖에서 열리는 대회로, 파리에서 7월부터 8월까지 7주간 25개 종목의 경기가 이어지고 있다. 전체 대회 상금 규모는 7500만 달러에 달한다.

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이번 '크로스파이어'에는 중국, 베트남, 브라질, EU/MENA, 동남아 등 주요 권역을 대표하는 16개 팀이 참가한다. 지난해 EWC 우승팀 AG.AL을 비롯해 중국에서 5개 팀이 출전하며, 동남아에서는 팀 스탈리온스가 나선다. 브라질에서는 나투스 빈체레를 포함해 3개 팀, 베트남에서는 팀 팔콘즈를 비롯한 3개 팀이 우승 경쟁을 펼친다.

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관심을 끄는 대진 중 하나는 팀 스탈리온스와 나투스 빈체레, 팀 팔콘즈의 행보다. 팀 스탈리온스는 지난해 필리핀 팀 최초로 CFS 그랜드 파이널 결승에 진출하며 국제무대에서 존재감을 키웠다. 지난해 EWC에서 다크호스로 평가받았던 나투스 빈체레와 팀 팔콘즈 역시 이번 대회에서 맞대결을 펼치며 새로운 라이벌 구도를 만들 전망이다.

무엇보다 이번 대회는 개별 종목의 우승 경쟁을 넘어 EWC 전체의 마지막 순위 싸움과 맞물려 있다.

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EWC 클럽 챔피언십은 각 종목에서 거둔 성적을 합산해 최고의 클럽을 가리는 방식이다. 우승 클럽에는 100억원 규모의 상금이 주어진다. 18일 기준 종합 순위는 팀 팔콘즈가 1위, AG.AL이 2위, 나투스 빈체레가 3위에 올라 있다. 세 클럽 모두 '크로스파이어'에 팀을 출전시키고 있다는 점에서 이번 결과가 클럽 챔피언십 최종 순위에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 크다.

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특히 대회가 사실상 막바지에 접어든 만큼 '크로스파이어' 성적에 따라 선두권의 순위가 뒤바뀔 여지도 있다. 개별 게임의 세계 챔피언을 가리는 동시에 여러 종목에서 쌓은 성적을 통해 클럽의 경쟁력을 평가하는 EWC의 구조가 마지막 종목에서 다시 한번 작동하는 셈이다.

한편 '크로스파이어' EWC 2026 우승팀이 속한 권역에는 연말 예정된 CFS 그랜드 파이널 출전권 한 장이 추가로 주어진다. 개인 MVP에게는 별도로 1만 달러의 상금이 지급된다. 이번 대회는 EWC와 CFS 공식 채널 등을 통해 생중계된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com