라이엇 게임즈의 TCG '리프트바운드', 9월 한국 상륙…판교서 스타터팩 첫 공개

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라이엇 게임즈의 트레이딩 카드 게임(TCG) '리프트바운드'가 9월 한국 정식 출시를 앞두고 오프라인 시장 공략에 나선다. 정식 출시보다 앞서 첫 스타터팩을 직접 체험하고 구매할 수 있는 팝업스토어가 판교에서 열린다.

라이엇 게임즈는 오는 21일부터 31일까지 현대백화점 판교점에서 '와일드 팬페스트 in 현대백화점 판교점'을 개최한다. '전략적 팀 전투'(TFT)와 '리그 오브 레전드: 와일드 리프트' 등 라이엇 게임즈의 주요 게임을 오프라인에서 경험할 수 있도록 마련된 행사다.

이번 행사에서 가장 눈길을 끄는 공간은 4층 아이코닉스퀘어에 마련되는 '리프트바운드' 팝업이다. 한국 정식 출시를 앞두고 게임을 직접 배우고 플레이할 수 있는 체험 공간이 조성된다.

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특히 첫 스타터팩 '증명의 전장'이 국내에서 처음 실물로 공개된다. '증명의 전장'은 '리프트바운드'를 처음 접하는 이용자를 위한 입문용 제품으로, 2~4명이 즐길 수 있다. 애니, 마스터 이, 럭스, 가렌 등 '리그 오브 레전드' 챔피언을 활용한 4종의 입문용 덱과 전용 게임판, 대형 전장 카드 등이 포함된다.

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정식 출시를 앞두고 제품을 먼저 구매할 수 있다는 점도 특징이다. 카드게임의 경우 게임성 못지않게 실물 카드 수집과 교환이 중요한 만큼, 라이엇 게임즈가 한국 출시 초반부터 게임 플레이와 컬렉션 수요를 동시에 겨냥한 것으로 풀이된다.

현장에서는 초보자를 위한 튜토리얼과 실제 대전을 통한 체험 프로그램도 운영된다. 이벤트 참가자에게는 징크스와 야스오 프로모션 카드를 획득할 수 있는 기회도 제공된다. 9월 출시 예정인 첫 번째 세트 '오리진'의 실물 카드도 공개된다. 이와 함께 '리그 오브 레전드' 월드 챔피언십(롤드컵) 3연패를 달성한 T1을 기념한 '리프트바운드 x 2025 월드 챔피언 T1 시그니처 에디션'도 전시된다.

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라이엇 게임즈는 이미 '리그 오브 레전드'를 통해 확보한 강력한 캐릭터 IP를 TCG로 확장하며 게임 이용자뿐 아니라 카드 수집 시장까지 접점을 넓히고 있다. 한국에서는 특히 T1을 비롯한 e스포츠와 '리그 오브 레전드' 팬층이 두터운 만큼, 초기 팬덤을 실제 카드 구매와 플레이로 연결할 수 있을지가 국내 시장 안착의 관건이 될 전망이다. '와일드 팬페스트 in 현대백화점 판교점'의 리프트바운드 팝업은 사전 예약 또는 현장 신청을 통해 참여할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com