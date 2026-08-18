'77kg→68kg' 랄랄, 2년간 매일 마시던 술 끊더니…금주 12일차 '쇄골 등장'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 랄랄이 다이어트에 이어 금주까지 이어가며 달라진 근황을 공개했다.

Advertisement

출산 후 2년 동안 매일 술을 마셨다고 고백했던 그는 어느덧 금주 12일 차에 접어들었다.

랄랄은 18일 자신의 SNS에 셀카 한 장을 공개하며 "금주 12일차"라고 밝혔다.

특히 랄랄은 사진에 "쇄골의 등장 (술 빼고 다 먹고 무게도 같음)"이라는 문구를 덧붙여 눈길을 끌었다. 술을 제외하고는 평소처럼 먹고 있고 체중에도 변화가 없지만, 이전보다 도드라진 쇄골 라인을 발견하고 직접 만족감을 드러낸 것.랄랄은 최근 체중 감량에도 성공했다. 앞서 MBC '놀면 뭐하니?'에서 77kg의 체중을 공개했던 그는 이후 약 3개월 동안 다이어트를 이어간 끝에 68kg대까지 내려갔다고 밝힌 바 있다.

Advertisement

다이어트에 이어 금주 근황까지 관심을 모으는 것은 랄랄이 최근 출산 이후 술에 의존했던 시기를 솔직하게 고백했기 때문이다.

Advertisement

랄랄은 앞서 ADHD 검사를 받은 사실을 밝히며 "검사를 해가지고 ADHD라는 사실도 알았다"고 털어놨다. 약을 복용하면서도 복용 사실을 잊어버리거나 약을 잃어버리는 등 꾸준히 복용하는 데 어려움을 겪었다고도 했다.

특히 출산 후에는 불안감 등을 견디기 위해 술에 의존했다고 밝혔다.

Advertisement

랄랄은 "항상 불안하고 시끄럽고 도파민이 떨어져가지고 맨날 술에 의지했다"며 "제가 애 낳고 2년 동안 쉬지 않고 술을 먹었다. 매일매일"이라고 고백했다.

Advertisement

이어 "안 그러면 버틸 수가 없고 힘들고 재미도 없었다"며 "술을 마시면 도파민이 나오지 않나. 맨날 술에 의존했던 것"이라고 당시를 돌아봤다.

그런 랄랄이 이번에는 직접 '금주 12일차'를 인증한 것. 더욱이 "술 빼고 다 먹고 무게도 같음"이라고 밝히면서도 '쇄골의 등장'을 반긴 만큼, 다이어트와 함께 달라지고 있는 근황이 눈길을 끈다.

한편 랄랄은 지난 2024년 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼 및 임신 소식을 동시에 알렸으며, 같은 해 7월 딸을 품에 안았다.

narusi@sportschosun.com