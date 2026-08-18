"히트곡 없는 가수"라던 임영웅, 직접 가사 쓴다…팬 피켓 모아 신곡 완성

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 임영웅이 자신만의 작사 습관을 공개했다. "히트곡을 가진 가수가 아니다"라며 음악적 갈증을 털어놨던 그는 여전히 새로운 노래를 향한 고민을 이어가고 있다. 이번에는 팬들이 공연장에서 들어 올린 피켓의 문구를 모아 직접 가사를 완성한 미발표곡의 존재까지 공개했다.

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임영웅은 18일 라이프스타일 매거진 에스콰이어 코리아와 화보 촬영 후 진행된 '바이 마이셀프(By Myself)' 인터뷰를 통해 평소 가지고 다니는 애장품과 근황을 소개했다.

가장 먼저 꺼낸 물건은 노트였다. 최근 곡 작업에 한창이라는 임영웅은 "곡 작업을 하면서 가사를 항상 직접 쓰는데, 저는 손으로 메모하면서 가사 쓰는 걸 좋아한다"며 노트를 늘 가지고 다닌다고 밝혔다.

특히 최근 완성한 신곡에 대한 이야기도 꺼냈다. 임영웅은 "웬만하면 가사는 완성하고 나면 뿌듯하다"며 "최근에 '또또'라는 곡을 쓰면서 뿌듯함을 느꼈다"고 말했다.

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아직 제목조차 정해지지 않은 또 다른 곡도 있다고. 이 곡에는 팬들과의 추억이 고스란히 담겼다.

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임영웅은 "아직 제목이 정해지진 않았지만 팬분들이 지난 공연들에서 들어주셨던 피켓들이 있다. 그 피켓들을 모아서 제가 쓴 가사가 있다"고 깜짝 공개했다.

이어 "그 가사를 쓸 때는 쓰는 순간순간마다 계속 뭔가 뿌듯함을 느꼈던 것 같다"며 "다 완성이 됐지만 아직 제목이 안 정해져서 제목을 알려드릴 수가 없다"고 덧붙였다. 공연장에서 팬들이 전한 메시지가 임영웅의 손을 거쳐 하나의 노래로 탄생한 셈이다.

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앞서 임영웅은 최근 SBS '산골총각 영웅'에서 정상의 인기를 누리고 있음에도 자신의 음악에 대한 뜻밖의 고민을 털어놓기도 했다. 당시 그는 조째즈에게 히트곡 '모르시나요'가 크게 사랑받았을 당시 어떤 기분이었는지를 직접 물었다고 밝혔다.

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그 이유에 대해 임영웅은 팬들이 자신의 노래를 사랑해 주고 있지만 스스로는 '히트곡을 가진 가수'라고 생각하지 않는다는 취지로 설명했다. 또 음악적으로 뻔하지 않은 길을 가고 싶다는 고민도 내비쳤다.

이런 가운데 임영웅이 이번 인터뷰에서 직접 가사를 쓰는 일상과 미발표 신곡 작업기를 공개하면서, 그의 음악적 고민이 현재진행형임을 보여줬다.

또한 작사 전 자신만의 루틴도 공개했다. 임영웅은 최근 축구팀 동생에게 '인생 책'이라고 추천받은 책을 들고 다닌다면서 "차량에서 이동할 때나 아침에 카페에 나가서 가사를 쓰기 전에 책을 먼저 읽는다"고 설명했다.

책을 읽으며 "마음을 좀 차분하게 안정시키고 가사를 쓰는 편"이라는 임영웅은 한 번에 많은 양을 읽기보다 조금씩 읽으면서 곡 작업을 위한 시간을 갖는다고 했다.

디지털 메모보다 손글씨를 고집하는 이유도 있었다. 그는 "생각나면 손으로 써가면서 해야 되는 스타일"이라며 "휴대폰 메모장에 끄적끄적하는 건 제 스타일과 안 맞더라. 생각나면 이렇게 쓰면서 해야 뭔가 좀 더 잘 되는 것 같다"고 말했다. 그러면서 "노트는 항상 가지고 다니는 것 같다"고 덧붙였다.

최근 다녀온 뉴욕 여행의 추억도 전했다. 임영웅은 여행할 때마다 새로운 향수를 구입한다며 "여행 지역에서 그 향수를 계속 쓰고 한국에 돌아와 다시 쓰면 그때 기억이 조금 오래간다"고 자신만의 여행법을 소개했다.

또 반려견 시월이를 위해 간식과 선글라스를 챙겨 다니는 모습도 보였다. 차를 타며 바람 맞는 것을 좋아하는 시월이에게 안구 건조증이 생길까 걱정돼 선글라스를 씌워준다고 설명해 남다른 애정을 드러냈다.

임영웅은 인터뷰 말미 "다가올 9월 콘서트 많은 기대 부탁드리고, 이 화보도 많은 기대와 사랑 부탁드리겠다"고 인사했다.

한편 임영웅은 다음 달 8일 오후 6시 데뷔 10주년을 기념한 스페셜 디지털 앨범 '아임 히어로 10'(IM HERO 10)을 발표한다. 또한 신보 발매를 앞두고 다음 달 4∼6일 고양종합운동장 주경기장에서 두 번째 스타디움 콘서트 '아임 히어로 - 더 스타디움 2'(IM HERO - THE STADIUM 2)도 연다.

olzllovely@sportschosun.com