'뇌암 투병' 유은성, ♥김정화와 이혼 위기 고백 "서운함에 2주 동안 말 안 하기도"

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[스포츠조선 이우주 기자] CCM 가수 유은성이 배우 김정화와 이혼 생각을 한 적 있다고 솔직히 고백했다.

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17일 김정화의 유튜브 채널에서는 '이혼기사 그 이후 남편의 입장에서 들어봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 영상에서 김정화는 유은성과 이혼 생각을 한 적 있다고 밝힌 바. 이에 제작진은 유은성에게도 똑같은 질문을 했고 유은성 역시 "있다"고 답했다.

제작진은 "정화 씨는 소통이 안 될 때 끝까지 생각한 적이 있다더라"라고 밝혔고 유은성은 "그건 저도 같다. '이걸 안 알아주네, '못 알아주네', '이렇게까지 얘기했는데 이걸 못 받아들여주네' 싶을 때는 '이 사람한테 나는 중요한 존재가 아니구나' 싶을 때가 있다. 그때는 그럴 수도 있겠다 싶었다"고 털어놨다.

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유은성은 "예를 들어 '키스신 같은 게 힘들다' 했는데 '그러면 배우랑 결혼하지 말았어야지'라고 해서 내 이런 마음을 못 알아주는구나 싶었다"면서도 "그 다음에 '여보 나 그날 키스신 방송에 나오니까 보지마' 하면 싹 사라지는 스타일이다. 남자들은 단순하다"고 밝혔다.

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유은성은 "제가 사실 (서운한 일이 있을 때) 말을 잘 안 한다. '말 안 하면 몰라?' 하는 스타일"이라며 "내가 가장 오래 말 안 한 게 1~2주 되지 않았냐. 그때 정화 씨가 되게 힘들어하고 카톡으로 '이렇게 얘기 안 하면 내가 어떻게 아냐'고 썼다"고 털어놨다.

그러면서 유은성은 "정화 씨가 그런 얘기 했을 때 좋았다. '난 당신이랑 이렇게 안 좋은 기간으로 있는 시간이 너무 힘들다'고 얘기하면 서운했던 점에 대해 대화를 하게 되지 않냐"며 "(김정화는) 1~2주 기간 동안 내가 왜 서운했는지 정말 몰랐더라"라고 밝혔다. 이에 김정화는 "얘기를 안 하는데 어떻게 아냐"고 답답함을 토로했다.

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한편, CCM 가수 유은성은 지난 2013년 배우 김정화와 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.

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유은성은 지난 2023년 뇌암 판정을 받았다. 하지만 수술을 하지 않고 추적 관찰만 하면 된다며 유은성은 "신기하게 암세포들이 자라지 않고 계속 가만히 있어서 수술을 안 해도 된다 하신다. 스트레스 받지 않게 지내며 계속 추적하면 될 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com